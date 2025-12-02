Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Zahara ya luce su “Solete de Navidad” de la Guía Repsol

El restaurante, con sedes en Ferrol y Narón, es uno de los mejor valorados para las quedadas navideñas

Redacción
02/12/2025 13:34
La ventanilla "take away" fue una de las novedades que incorporó Zahara en los últimos años
La ventanilla "take away" fue una de las novedades que incorporó Zahara en los últimos años
Emilio Cortizas
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Zahara, con restaurantes en El Callao y Odeón, en Ferrol y Narón, ha sido distinguido con un “Solete de Navidad” por la Guía Repsol, reconociéndolo como uno de los 300 establecimientos “confortables para grupos grandes y pequeños en los que reunirse con colegas, familia o compañeros de trabajo”, apunta la famosa publicación gastronómica.

Se trata del primer “Solete” de la popular firma ferrolana, elevando su propuesta al incluirla dentro de una “selección de restaurantes, bares, vinotecas y cafeterías con un ambiente que se vuelve más especial en los días clave” de las próximas fiestas navideñas, donde son muchos los que hacen cola para quitarse la morriña de su plato estrella. 

Es, según la Guía Repsol, “un histórico de la ciudad que ha actualizado su carta manteniendo clásicos como el caldo, su famosa tortilla o el estupendo jarrete guisado, junto a otras propuestas más actuales”. 

La tortilla ferrolana presente de nuevo en el Campeonato de España que se celebra en Alicante

Más información

De hecho, el Zahara ya ha demostrado que no le teme a las ‘smash burgers’ ni al cachopo, ofreciendo una gran variedad de platos. Sus locales se caracterizan además por la amplitud y la rapidez, contando también con una ventanilla para recoger pedidos de forma más ágil sin renunciar a los sabores que les han dado su primer “Solete”. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El recibidor del Arquitecto Marcide albergó la mesa informativa con profesionales sanitarios por el Día Mundial del Sida

El Área Sanitaria de Ferrol conmemoró el Día Mundial del Sida con una mesa informativa
Redacción
El ideal gallego

La Diputación saca a licitación la compra de un local para su sede en Ferrol
Redacción
Detalle de las bolsas pensadas para peregrinos

Los peregrinos del Camino Inglés podrán llevarse una bolsa de regalo de Cites Ferrol
Redacción
Luces edificio Jenaro

Sin Álvaro Carreras, pero con la misma emoción: Joyería Jenaro encendió la Navidad en Galiano
Marta Corral