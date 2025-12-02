El Zahara ya luce su “Solete de Navidad” de la Guía Repsol

La ventanilla "take away" fue una de las novedades que incorporó Zahara en los últimos años Emilio Cortizas

El Zahara, con restaurantes en El Callao y Odeón, en Ferrol y Narón, ha sido distinguido con un “Solete de Navidad” por la Guía Repsol, reconociéndolo como uno de los 300 establecimientos “confortables para grupos grandes y pequeños en los que reunirse con colegas, familia o compañeros de trabajo”, apunta la famosa publicación gastronómica.

Se trata del primer “Solete” de la popular firma ferrolana, elevando su propuesta al incluirla dentro de una “selección de restaurantes, bares, vinotecas y cafeterías con un ambiente que se vuelve más especial en los días clave” de las próximas fiestas navideñas, donde son muchos los que hacen cola para quitarse la morriña de su plato estrella.

Es, según la Guía Repsol, “un histórico de la ciudad que ha actualizado su carta manteniendo clásicos como el caldo, su famosa tortilla o el estupendo jarrete guisado, junto a otras propuestas más actuales”.

La tortilla ferrolana presente de nuevo en el Campeonato de España que se celebra en Alicante Más información

De hecho, el Zahara ya ha demostrado que no le teme a las ‘smash burgers’ ni al cachopo, ofreciendo una gran variedad de platos. Sus locales se caracterizan además por la amplitud y la rapidez, contando también con una ventanilla para recoger pedidos de forma más ágil sin renunciar a los sabores que les han dado su primer “Solete”.