Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El programa de enseñanzas pesqueras contará en 2026 con 12,4 millones de euros

La conselleira do Mar visitó este martes la Náutico-Pesquera de Ferrol

Redacción
02/12/2025 22:04
La conselleira visitó la Náutico-Pesquera en su 50º aniversario
La conselleira visitó la Náutico-Pesquera en su 50º aniversario
Emilio Cortizas
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, anunció este martes en Ferrol que el programa de enseñanzas pesqueras de la Xunta de Galicia contará con un presupuesto de 12,4 millones de euros en 2026, lo que representa un incremento del 9,5% respecto al ejercicio anterior. 

El anuncio se produjo durante la celebración del 50º aniversario de la Escuela Oficial Náutico-Pesquera de Ferrol, en la que participó la conselleira y donde puso en valor el papel “estratégico” del centro en la capacitación de los profesionales y su rol clave para el futuro del mar gallego. 

Acompañada por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, y la concejala de Movilidad de Ferrol, Pamen Pieltain, Villaverde destacó que la efeméride llega en un “momento clave” para el sector, que afronta retos de sostenibilidad, competitividad y relevo generacional. 

Los 50 años de la Náutico Pesqueira, la escuela que situó a Ferrol como referente formativo

Más información

“La formación foi e segue sendo un dos piares que permitiron a evolución da actividade pesqueira galega, pasando dos métodos tradicionais á profesionalización cualificada”, afirmó Villaverde. 

La Escuela Náutico-Pesquera de Ferrol es un centro singular en Galicia por su oferta de estudios, que moviliza anualmente más de 1.100 expedientes.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El Baxi Ferrol quiere olvidar su derrota en Canarias ante un rival que tampoco está en su mejor momento

Estudiantes-Baxi Ferrol: Un derbi colegial con mucha historia
Iago Couce
Vistas del puente de O Barqueiro

Un viaje por el patrimonio de los municipios costeros de Ortegal: memoria de piedra, hierro y sal
Verónica Vázquez
El equipo de arqueólogos en la zona de intervención

Ortigueira saca a la luz su fortaleza medieval: primeros vestigios en el Campo da Torre
Verónica Vázquez
La albardilla retirada se empleará en el nuevo cierre

Comienzan a eliminar la parte superior de la muralla del Arsenal, que se empleará en el nuevo cierre
Redacción