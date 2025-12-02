El programa de enseñanzas pesqueras contará en 2026 con 12,4 millones de euros

La conselleira visitó la Náutico-Pesquera en su 50º aniversario Emilio Cortizas

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, anunció este martes en Ferrol que el programa de enseñanzas pesqueras de la Xunta de Galicia contará con un presupuesto de 12,4 millones de euros en 2026, lo que representa un incremento del 9,5% respecto al ejercicio anterior.

El anuncio se produjo durante la celebración del 50º aniversario de la Escuela Oficial Náutico-Pesquera de Ferrol, en la que participó la conselleira y donde puso en valor el papel “estratégico” del centro en la capacitación de los profesionales y su rol clave para el futuro del mar gallego.

Acompañada por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, y la concejala de Movilidad de Ferrol, Pamen Pieltain, Villaverde destacó que la efeméride llega en un “momento clave” para el sector, que afronta retos de sostenibilidad, competitividad y relevo generacional.

“La formación foi e segue sendo un dos piares que permitiron a evolución da actividade pesqueira galega, pasando dos métodos tradicionais á profesionalización cualificada”, afirmó Villaverde.

La Escuela Náutico-Pesquera de Ferrol es un centro singular en Galicia por su oferta de estudios, que moviliza anualmente más de 1.100 expedientes.