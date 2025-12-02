Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El obispo salta al estrellato como invitado en el exitoso "Land Rober" este martes

García Cadiñanos acudirá este martes al programa de Televisión de Galicia

Redacción
02/12/2025 11:34
Así anunciaba Roberto Vilar la presencia del obispo en su programa
Así anunciaba Roberto Vilar la presencia del obispo en su programa
TVG
Aunque las redes sociales de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol jugaron al despiste y fueron muchos los que esperaban pacientes frente al televisor este lunes, finalmente será en la jornada de este martes, desde las 21.45 horas, cuando el obispo aparezca en el emblemático "Land Rober-Tunai Show".

Son muchos los que conocen ya en Ferrolterra el sentido del humor de Fernando García Cadiñanos que, aunque nacido en Burgos, puede presumir de retranca. 

Por eso, cabe imaginarse que encajará a la perfección en el formato conducido con Roberto Vilar y que, seguramente, haga de nuevo de defensor de la ciudad en la Televisión de Galicia, que nunca está de más.

