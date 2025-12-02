Mi cuenta

El Área Sanitaria de Ferrol conmemoró el Día Mundial del Sida con una mesa informativa

Los avances en los últimos años han sido enormes, pero inciden en no olvidar la prevención de un virus que fue mortal

Redacción
02/12/2025 13:37
El recibidor del Arquitecto Marcide albergó la mesa informativa con profesionales sanitarios por el Día Mundial del Sida
El recibidor del Arquitecto Marcide albergó la mesa informativa con profesionales sanitarios por el Día Mundial del Sida
Cedida
Coincidiendo con la celebración este lunes del Día Mundial del Sida, profesionales de la Unidade de Enfermidades Infecciosas del Servizo de Medicina Interna del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) y de la Rede Galega de Promoción da Saúde (Regaps) colaboraron en una mesa informativa que se instaló en el recibidor de Arquitecto Marcide para repartir folletos informativos sobre la enfermedad, su transmisión y la prevención, enumerando conductas importantes como la de usar preservativo, no compartir jeringuillas y la prueba de VIH en embarazadas para que se elimine el riesgo de transmisión. 

Trasladan desde el Área Sanitaria que en el conjunto de España se detectaron 3.340 casos nuevos de infección en 2024, siendo 117 en Galicia aunque estos datos son del año anterior. No obstante, hablando de Ferrolterra, constan unas 450 personas en tratamiento antirretroviral activo en la actualidad, emitiéndose una media de cinco nuevos diagnósticos cada año. 

La atención de las personas con infección por VIH está incluida dentro de la mencionada Unidad, con un “equipo asistencial integrado por un traballo colaborativo ben cohesionado entre médico, enfermaría/TCAE e Farmacia, dirixido a lograr unha correcta adherencia do tratamento para acadar a supresión do virus en sangue, nun entorno que tenta facilitar confianza e fácil acceso”, traslada Hortensia Álvarez, especialista en Medicina Interna. 

Manifiesta la profesional, además, que “o curso da infección por este virus cambiou trala chegada do tratamento antirretroviral, transformando unha enfermidade mortal a curto prazo noutra cunha supervivencia e calidade de vida comparables ás da poboación sen VIH”, valorando que la eficacia, potencia y tolerabilidad de la farmacoterapia facilitan llegar a la supresión en sangre, cumpliéndose “o aforismo indetectabilidade igual a intransmisibilidade” en el ámbito sexual. 

