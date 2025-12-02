Mi cuenta

El alumnado del San Rosendo participa este miércoles en una cita a cargo de IgualArte

Afundación y la Fundación IgualArte cooperan en esta iniciativa

Redacción
02/12/2025 22:20
Imagen de archivo de una charla en el colegio San Rosendo
Imagen de archivo de una charla en el colegio San Rosendo
Jorge Meis
Afundación y la Fundación IgualArte cooperan para proponer la iniciativa que se llevará a cabo en la mañana de este miércoles en el centro cívico de Canido, con la participación del alumnado del CPR San Rosendo. 

La actividad, que alcanzará a más de 2.200 escolares de toda Galicia, se enmarca en el proyecto inclusivo “Todas e todos contamos”, abarcando una obra teatral y un taller de percusión. 

Estas son las dos acciones que llevarán a cabo los estudiantes de 1º a 4º de Primaria del CPR San Rosendo, que asistirán a la representación de “As tarefas do fogar entre todas e todos”, así como los de 5º y 6º curso, que participarán en el “obradoiro” musical. 

“Todas e todos contamos” pone el foco en la diversidad como un elemento que enriquece social e individualmente, fomentando la inserción laboral de personas con discapacidad y promoviendo su propia confianza y autoestima al desempeñar un papel activo dentro del sistema. 

Asimismo, la relación entre alumnado y monitores contribuye a mejorar la sensibilidad afectiva y emocional de los escolares, lo que además facilita sus relaciones interpersonales, actuando en favor de una sociedad más equitativa, justa y diversificada. 

