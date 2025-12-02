Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Cuenta atrás para la nueva sesión de los Foros Conecta Galicia en Ferrol, centrada en el sector de la Defensa

La sala Carlos III de Exponav acogerá el próximo jueves una nueva edición de esta iniciativa de debate y diálogo

Redacción
02/12/2025 21:47
Momento de la anterior sesión del Foro, celebrada en abril en el puerto
Momento de la anterior sesión del Foro, celebrada en abril en el puerto
Daniel Alexandre
La sala Carlos III de Exponav acogerá el próximo jueves, día 4, una nueva sesión del Foro Conecta Galicia, impulsado por la Editorial El Ideal Gallego y que organiza Diario de Ferrol, centrada en esta ocasión en la industria de la Defensa. La cita, de entrada libre para todos los interesados con inscripción previa –a través de la web forodiariodeferrol.eventbrite.es–, arrancará a las 09.30 horas con un café de bienvenida.

Ya a las diez de la mañana, se realizará una presentación sobre estas iniciativas de debate y diálogo, a la que seguirá el alcalde de Ferrol y presidente de la Comisión de Defensa del Senado, José Manuel Rey Varela, que será el encargado del discurso de apertura institucional.

Realidad actual

La cita, bajo el título “Seguridad, Defensa y Aeroespacio”, se estructurará en dos mesas de diálogo. La primera, moderada por la directora de este Diario, Cristina Rodríguez Calvo, se centrará en la realidad actual del sector en Galicia. Los ponentes elegidos para este primer análisis serán Eduardo Dobarro, director de los astilleros de Navantia Ría de Ferrol y de Negocio de Fragatas y Buques de Intervención; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; el director ejecutivo y jefe de proyectos de la firma especializada Seadrone, Íñigo Echeñique; el presidente y consejero delegado de Urovesa, Justo Sierra; y el director general del área Aeroespacial y Defensa de Aertec, Pedro Becerra.

Tras un breve receso, la sesión continuará con una segunda mesa –moderada por el responsable de Relaciones Institucionales del Grupo Editorial El Ideal Gallego, Gabi Barrós– centrada en las oportunidades de esta área económica para los diferentes sectores industriales de Galicia. En esta ocasión, tomarán parte el gerente del Clúster de la Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga), Alberto Comiges; Enrique Mallón, secretario general de la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) –y, dentro de la entidad, del grupo de Seguridad y Defensa–; el presidente del Clúster TIC, Antonio Rodríguez, y su homólogo de la Fundación Loxística de Galicia, Iago Domínguez; el presidente de Aclunaga, Manuel Vázquez; y la directora xeral de Extratexia, Industria e Solo Empresarial de la Xunta, Margarita Ardao.

El evento se clausurará con una última intervención institucional por parte de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, a la que seguirá un cóctel de “networking” para todos los asistentes.

