Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Comienzan a eliminar la parte superior de la muralla del Arsenal, que se empleará en el nuevo cierre

Los trabajos comenzaron con las talas y el retranqueo de la verja del Cuartel de Instrucción

Redacción
02/12/2025 22:43
La albardilla retirada se empleará en el nuevo cierre
La albardilla retirada se empleará en el nuevo cierre
Emilio Cortizas
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Las obras del proyecto “Abrir Ferrol al Mar” tienen su parte más visible en todo lo que rodea a la muralla del Arsenal y por eso cada movimiento en ese entorno llama la atención del ciudadano. 

Si la semana pasada fue la retirada de la verja situada delante del antiguo cuartel de instrucción de marinería, próximo a la Sala de Armas del Arsenal y antes lo había sido la tala de la mayoría de los árboles de la zona ajardinada de Irmandiños, este martes lo fue la actuación que se efectuó por la mañana en la propia muralla, en el tramo que data del siglo XIX y que posteriormente será derruido y sustituido por un cierre mucho más diáfano. 

Durante la mañana, los operarios de la empresa Copasa, adjudicataria de la intervención, subidos a un elevador procedieron a picar la parte más alta de la muralla en la zona situada a la altura del mercado de A Magdalena, y una grúa-pala fue la encargada de ir retirando la albardilla (el remate de la muralla), que se desmontó para emplear, una vez se acometa el derribo del muro que carece de interés histórico, como elemento a conservar en el nuevo cierre perimetral del Arsenal, entre las puertas de Enfermería, que se convertirá en entrada principal, y puerta del Dique. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El Baxi Ferrol quiere olvidar su derrota en Canarias ante un rival que tampoco está en su mejor momento

Estudiantes-Baxi Ferrol: Un derbi colegial con mucha historia
Iago Couce
Vistas del puente de O Barqueiro

Un viaje por el patrimonio de los municipios costeros de Ortegal: memoria de piedra, hierro y sal
Verónica Vázquez
El equipo de arqueólogos en la zona de intervención

Ortigueira saca a la luz su fortaleza medieval: primeros vestigios en el Campo da Torre
Verónica Vázquez
Fútbol. Racing contra Huesca. Copa del Rey

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: “Los partidos se deciden por detalles, pero no estuvimos acertados”
Iago Couce