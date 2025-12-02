Comienzan a eliminar la parte superior de la muralla del Arsenal, que se empleará en el nuevo cierre

La albardilla retirada se empleará en el nuevo cierre Emilio Cortizas

Las obras del proyecto “Abrir Ferrol al Mar” tienen su parte más visible en todo lo que rodea a la muralla del Arsenal y por eso cada movimiento en ese entorno llama la atención del ciudadano.

Si la semana pasada fue la retirada de la verja situada delante del antiguo cuartel de instrucción de marinería, próximo a la Sala de Armas del Arsenal y antes lo había sido la tala de la mayoría de los árboles de la zona ajardinada de Irmandiños, este martes lo fue la actuación que se efectuó por la mañana en la propia muralla, en el tramo que data del siglo XIX y que posteriormente será derruido y sustituido por un cierre mucho más diáfano.

Durante la mañana, los operarios de la empresa Copasa, adjudicataria de la intervención, subidos a un elevador procedieron a picar la parte más alta de la muralla en la zona situada a la altura del mercado de A Magdalena, y una grúa-pala fue la encargada de ir retirando la albardilla (el remate de la muralla), que se desmontó para emplear, una vez se acometa el derribo del muro que carece de interés histórico, como elemento a conservar en el nuevo cierre perimetral del Arsenal, entre las puertas de Enfermería, que se convertirá en entrada principal, y puerta del Dique.