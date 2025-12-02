Cluergal conmemora su 15 aniversario reivindicando una apuesta por la eólica

Discurso de apertura por parte del presidente de Cluergal, José Ramón Franco Emilio Cortizas

Cluergal, el Clúster das Enerxías Renovables de Galicia, que a día de hoy engloba a unas 130 empresas del sector en la Comunidad, está de enhorabuena. Y es que esta entidad, clave en el impulso de esta área industrial, celebró este mediodía en Ferrol su décimoquinto aniversario. Las instalaciones del Centro de Innovación e Servizos da Tecnoloxía e o Deseño (CIS) de A Cabana, donde la entidad tiene su sede, sirvieron de escenario para un acto institucional que, pese a contar con la presencia de autoridades del mundo de la política y del tejido empresarial gallego, tuvo un carácter muy personal.

Así, la cita contó con la participación del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; el teniente de alcalde de Ferrol y el regidor de Ortigueira, Javier Díaz y Valentín Calvín, respectivamente; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; o el director de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro, entre otros.

Sobre estos 15 años, el presidente de Cluergal y gerente del Grupo Intaf, José Ramón Franco, señaló antes del inicio del acto que no se había realizado ninguna celebración para los dos primeros lustros de la entidad, pero que se optó por hacerlo en el tercero con el objetivo de repasar y poner en valor la trayectoria del sector eólico en Galicia, que comenzó su implantación más de 30 años atrás. “Para nosotros es una satisfacción, el hecho de que la eólica siga ahí, y aunque no está en su mejor momento por algunos problemas, todavía tiene mucho recorrido y desde Cluergal lo que pretendemos es seguir dando apoyo al sector”, afirmó el empresario.

En este sentido, Franco Caaveiro hizo referencia a la presentación también hoy en la ciudad naval de la plataforma Atoms de mantenimiento de aerogeneradores “offshore”, apuntando que en la comarca “seguimos siendo pioneros, porque en Cluergal, especialmente en Ferrol y su entorno, estuvimos vinculados desde el primer momento a la eólica. Cuando nadie creía en ella, cuando era una utopía y se escuchaban comentarios de que esto no tendría recorrido, aquí nos hemos sumado las empresas, incluida Navantia y en su momento Bazán, y seguimos siendo una zona en la que se trabaja en cualquier desarrollo”, reivindicó.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, llegando a las instalaciones del CIS Emilio Cortizas

Por su parte, el gerente del Clúster, Oriol Sarmiento, apuntó que este “es un buen momento para hacer esta celebración” y para “recordar”, dado que parte del evento se centró “en homenajear a muchos de los que fueron pioneros en el sector de las renovables en Galicia”, además de rememorar “todo ese camino recorrido hasta llegar hasta aquí”. En este sentido, el responsable recordó que esta área energética comenzó a implantarse hace 35 años en la Comunidad, por lo que también quieren reivindicar una apuesta decidida por la misma “en un momento en el que hay una paralización importante en cuanto a los parques y también en el que estamos pendientes de los desarrollos que pueda haber en relación a las repotenciaciones” de aerogeneradores.

Precisamente a esta coyuntura judicial hizo referencia el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, destacando que el de las renovables “é un sector moi importante para Galicia do que, lamentablemente, debido á política autonómica nos últimos anos se está a perder potencia dende o punto de vista da Comunidade”, incidiendo en que pasó de ser la primera a la cuarta región de España. “Creo que o importante é que o traballo do Clúster, das empresas vinculadas coas enerxías renovables, traballen decididamente para que por fin Galicia poda ocupar o lugar que lle corresponde”, reivindicó. En este sentido, el representante del Ejecutivo insistió en que el territorio cuenta tanto con una situación geográfica como un ecosistema empresarial –especialmente en Ferrolterra– para “poder volver a ser a primeira potencia en renovables de España”.

La cita

En cuanto a la celebración en sí, como se señaló, tuvo un fuerte carácter personal, principalmente por la implicación de todos los participantes en el desarrollo del sector, sintiéndose buena parte de las intervenciones más como una colección de anécdotas y recuerdos compartidos que como meros discursos de agradecimiento.

Así, tras una breve introducción por parte de Oriol Sarmiento, que ejerció de maestro de ceremonias, tomó la palabra José Ramón Franco, que realizó un pequeño repaso por la historia del Clúster, desde su formación en 2010 a raíz del Plan Eólico Gallego –al que, según los responsables de la Xunta por aquel entonces, llegaron “tarde”, pero gracias a ello nació la entidad–. En el plano reivindicativo, Franco Caaveiro lamentó, por ejemplo, que a día de hoy muchas turbinas industriales se manden a Abu Dabi para su mantenimiento en lugar de realizarlo en las instalaciones de Navantia –incidiendo en que “la dependencia de otros países nos pone en una posición complicada”–, además de censurar la cantidad de proyectos paralizados a día de hoy en los Juzgados.

Tras el presidente, tomó la palabra el secretario de Cluergal, Nonito Aneiros, que a su vez profundizó más en la historia de la entidad empresarial, desde la firma del acta fundacional en Lugo en diciembre de 2010 –”tarde para el San Froilán”, dado el tiempo que llevó redactar los estatutos–, pasando por su profesionalización en 2020 hasta el momento actual, con casi cinco veces más compañías asociadas que cuando comenzaron.

Momento de la entrega del galardón a su trayectoria al ingeniero Manuel Pazo Emilio Cortizas

El apartado de reconocimientos también tuvo una faceta emotiva, dado que se estructuró de forma cronológica de cara a homenajear a los galardonados en función de su aportación en el paulatino desarrollo del sector. De este modo, el primer premiado fue el ingeniero Manuel Lara, impulsor del primer parque eólico en Estaca de Bares en 1987; al que siguieron los profesores del IES Punta Candieira Carlos Breixo y Julio Aneiros, responsables de formar a muchos profesionales de esta área industrial. Ángel Rioseco, Javier Herrador y María del Carmen Alberto –que no pudo asistir– fueron reconocidos por su participación en el desarrollo del aerogenerador Bonus en el año 2000; Julio Martín, Orlando Alonso, Raúl Rico y de nuevo Javier Herrador por su papel en la creación de la cadena de valor de la eólica “offshore” en Galicia –principalmente a través de la alianza Seanergies–; y, finalmente, al ingeniero Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia, por su trayectoria en el sector.

Interlocutores valiosos

La última intervención de la jornada fue la del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que puso en valor el papel de los clúster empresariales en Galicia, calificándolos de “interlocutores valiosos” con la administración autonómica de cara a “ejecutar acuerdos y para recoger lo que el sector piensa y espera de nosotros”. En este sentido, el representante se refirió al trabajo de Cluergal como un reflejo “de la historia industrial que nos debería interesar a todos”, destacando precisamente ese nacimiento tras un primer rechazo del gobierno gallego.

Respecto a los discretos “tirones de oreja” recibidos durante las intervenciones por la paralización de proyectos de eólica, el máximo representante de la Xunta insistió en que se trataba de una situación que también resultaba “incómoda” para la administración, si bien aclaró que criticaba las resoluciones y no a los jueces que las emiten. También censuró la posición de organizaciones ecologistas frente a las iniciativas de repotenciación de parques, defendiendo una “expansión ordenada” de esta industria, especialmente en lo referente a las plataformas “offshore” –subrayando el trabajo que se está realizando con académicos, empresas y profesionales del mar–.