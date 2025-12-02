¿A quién reconoces entre los “100 caretos de Ferrol” que se exponen en el Ateneo?

La exposición se localiza en el vestíbulo del Ateneo Ferrolán Daniel Alexandre

Cualquier persona que haya estado en la ciudad durante el mes de noviembre puede ser uno de los protagonistas de la muestra “100 caretos de Ferrol”, que ya se exhibe en el vestíbulo del Ateneo. Esta iniciativa que anunció la Escola Aberta de Arte como inédita en todo el territorio estatal formó parte del “Mes da Emoción”, un ambicioso cartel que celebraba el 25 aniversario de este centro, que está experimentando una segunda vida en la calle A Coruña, en un local próximo a los juzgados.

Los retratos que componen la exposición fueron elaborados en tiempo récord, alrededor de 10 segundos por cada obra, todas realizadas desde una perspectiva caricaturesca que realza los trazos más llamativos de la persona en cuestión, según la impresión del artista misterioso, que se “ensañó” con algunos modelos más que con otros.

“Fue casi todo en el mismo lugar, que es una esquina reconocida de Ferrol”, explican desde la Escola Aberta de Arte, añadiendo una gran pista sobre el punto donde se realizaron las creaciones, como es que el rincón se puede identificar “a través del retrato de sus trabajadores”.

El Ateneo Ferrolán también cobija en este momento otras muestras temporales: la del centenario del fallecimiento de Pablo Iglesias, esculturas de Xosé Debasa y “Das Crebas”.