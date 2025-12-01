Mi cuenta

Cine

Todos los martes, cine gratuito bajo el lema “Non deixemos de mirar a Palestina”, en el Ateneo Ferrolán

El Mejor largometraje documental en los Oscar de este año, "No other land" inaugura la serie este martes

Redacción
01/12/2025 20:43
Fotograma de la primera película del ciclo cinematográfico de Ferrol con Palestina, "No other land"
Fotograma de la primera película del ciclo cinematográfico de Ferrol con Palestina, "No other land"
Cedida
Todos los martes de diciembre, el colectivo Ferrol con Palestina organiza, con la colaboración del Ateneo Ferrolán, un ciclo cinematográfico en dichas instalaciones culturales con el lema “Non deixemos de mirar a Palestina”. Bajo esta premisa, se proponen obras realizadas por creadores y creadoras comprometidos con la visibilización del genocidio, empezando por “No other land”.

Los filmes que se proyectarán, los martes a partir de las 19.00 horas, se inauguran con este título, de 95 minutos de duración, que este mismo año se hizo en los Oscar con el premio al Mejor largometraje documental. Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Ballal y Rachel Szor forman el equipo “made in” Palestina que firma el guion y la dirección.

La siguiente proyección, el martes 9, se titula “Nacido en Gaza” y fue rodada durante la última ofensiva israelí que asoló la Franja en 2014, siguiendo la historia de diez niños, como Udai, Mohamed y Sondos, que relatan cómo es su rutina diaria entre las bombas.

De menor duración, se exhibirán “Fillas da Nakba” y “Crecer en Cisxordania” el día 16 y, para despedir el ciclo, el martes 23 será el turno de “From ground zero: stories from gaza”.

