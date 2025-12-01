Renfe se muestra dispuesta a estudiar la modificación de horarios de tren de Ferrol

Lectura del manifiesto tras la manifestación del pasado domingo Emilio Cortizas

La labor del Foro Cidadán polo Ferrocarril no ha cesado con la macromanifestación del pasado domingo, sino que, como ya habían anunciado sus portavoces, continuarán realizando y soli-citando los encuentros precisos para expresar las demandas y necesidades.

En este sentido, este mismo lunes se reunieron en A Coruña con el gerente y representante institucional de Renfe en Galicia, Javier Pérez López, que se mostró, explican, “moi impresionado pola ampla dimensión e participación na manifestación celebrada o domingo, así como pola asistencia de tódolos partidos políticos”.

El gerente de Renfe les indicó que está dispuesto a estudiar cambios en horarios de trenes de la línea Ferrol-A Coruña, ya que esta era una de las cuestiones que el Foro trasladó en el encuentro.

También se abordaron las frecuencias entre Ferrol-A Coruña, pidiendo que se adapten a las necesidades de los viajeros que acuden por motivos de trabajo, estudios y otros servicios. Aunque desde la compañía se mostraron receptivos, se les indicó por parte de la Gerencia que el número de frecuencias viene asignado por la obligación estipulada en el contrato de servicio público en vigor, pero, Pérez López les aseguró que trasladaría esta petición a sus superiores de Renfe y al Ministerio.

Con respecto al servicio de ancho métrico de la línea o el antiguo operador FEVE, que une Ferrol con Ribadeo, el portavoz. de Renfe apuntó que facilitaría una reunión con la delegación de Asturias, que es donde tienen base la Gerencia. Finalmente, con respecto a las peticiones de modernización de la línea de ferrocarril, se indicó que eso es competencia de Transportes y se señaló que serán trasladadas estas reclamaciones, del mismo modo que la recuperación de la línea directa con Madrid, eliminada en junio pasado, como informó el Foro Cidadán con respecto a la reunión mantenida este lunes.