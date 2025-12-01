Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Renfe se muestra dispuesta a estudiar la modificación de horarios de tren de Ferrol

El Foro Cidadán polo Ferrocarril mantuvo una reunión con el representante institucional de Galicia 

Redacción
01/12/2025 21:22
Manifestación Polo dereito ao tren
Lectura del manifiesto tras la manifestación del pasado domingo
Emilio Cortizas
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La labor del Foro Cidadán polo Ferrocarril no ha cesado con la macromanifestación del pasado domingo, sino que, como ya habían anunciado sus portavoces, continuarán realizando y soli-citando los encuentros precisos para expresar las demandas y necesidades.

En este sentido, este mismo lunes se reunieron en A Coruña con el gerente y representante institucional de Renfe en Galicia, Javier Pérez López, que se mostró, explican, “moi impresionado pola ampla dimensión e participación na manifestación celebrada o domingo, así como pola asistencia de tódolos partidos políticos”.

El gerente de Renfe les indicó que está dispuesto a estudiar cambios en horarios de trenes de la línea Ferrol-A Coruña, ya que esta era una de las cuestiones que el Foro trasladó en el encuentro.

También se abordaron las frecuencias entre Ferrol-A Coruña, pidiendo que se adapten a las necesidades de los viajeros que acuden por motivos de trabajo, estudios y otros servicios. Aunque desde la compañía se mostraron receptivos, se les indicó por parte de la Gerencia que el número de frecuencias viene asignado por la obligación estipulada en el contrato de servicio público en vigor, pero, Pérez López les aseguró que trasladaría esta petición a sus superiores de Renfe y al Ministerio.

El regidor afirmó que unas 10.000 personas participaron en la manifestación

El alcalde llevará al Senado las reclamaciones sobre el ferrocarril en Ferrolterra

Más información

Con respecto al servicio de ancho métrico de la línea o el antiguo operador FEVE, que une Ferrol con Ribadeo, el portavoz. de Renfe apuntó que facilitaría una reunión con la delegación de Asturias, que es donde tienen base la Gerencia. Finalmente, con respecto a las peticiones de modernización de la línea de ferrocarril, se indicó que eso es competencia de Transportes y se señaló que serán trasladadas estas reclamaciones, del mismo modo que la recuperación de la línea directa con Madrid, eliminada en junio pasado, como informó el Foro Cidadán con respecto a la reunión mantenida este lunes.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Un momento del duelo entre ambas formaciones

El Rugby Ferrol se lleva un derbi desigual ante un Fendetestas que sigue bajo de efectivos
Redacción
Ambos grupos posaron al final del partido por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer

Gran primera victoria del Abeconsa Basketmi en casa
Redacción
El ideal gallego

La Cofradía de pescadores de Ferrol alerta de la escasez de centolla y almeja babosa
Redacción
Fotograma de la primera película del ciclo cinematográfico de Ferrol con Palestina, "No other land"

Todos los martes, cine gratuito bajo el lema “Non deixemos de mirar a Palestina”, en el Ateneo Ferrolán
Redacción