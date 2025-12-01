Mi cuenta

Formación Profesional

Los estudiantes pioneros de formación acelerada en Ferrol se acreditarán en el mes de enero

Esta nueva modalidad, incorporada en este mismo curso, también se imparte en Pontedeume

Redacción
01/12/2025 20:15
La formación acelerada se imparte en Ferrol y Pontedeume
Cedida
El estudiantado que está cursando la modalidad de formación acelerada en los certificados de Fabricación y montaje de tuberías y Construcción y carpintería metálica en el CIFP Ferrolterra recibió este mismo lunes la visita de la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, con motivo de la buena acogida de esta innovación docente en la zona, “grazas en boa parte a que combina un 65% de formación no centro e un 35% na empresa”, valoró.

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP impulsó este mismo curso la modalidad de formación acelerada, que posibilita concentrarse en un período de entre cuatro y seis meses de duración para la optención de un certificado profesional.

Aneiros aprovechó la visita para destacar las ventajas que proporciona la nueva modalidad, que exclusivamente se imparte en Galicia y que permite integrarse más rápidamente en el ámbito laboral.

“Doutra banda as empresas poden dispoñer así de man de obra cualificada de forma áxil, sobre todo en aqueles sectores que teñen maior demanda e nos que os estudantes atoparán plena inserción laboral”, explicó la delegada.

El primer turno, que se imparte de septiembre a enero, lo cursan 18 alumnos y el segundo se extenderá de enero a julio. Además de este centro, en el área de la Delegación Territorial también se imparte esta modalidad en el CIFP Fraga do Eume, en el grado de Repostería en restauración.

