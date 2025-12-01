La Cofradía de pescadores de Ferrol alerta de la escasez de centolla y almeja babosa

Las expectativas de captura de centolla no son halagüeñas AEC

El mes de diciembre comenzó con la apertura de la extracción con trasmallo para captura de centolla en el interior de la ría, una medida en la que los pescadores tenían puestas sus esperanzas ya que hasta el momento solo se podía coger la de fuera de la ría y era muy poca cantidad.

Sin embargo, este primer día no ha sido nada bueno para el sector, como explica el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Ferrol, Gustavo Chacartegui, que indicó que el balance es “malísimo”. Las capturas, como apuntó, “siguen la “mala media de la zona de las Rías Altas” en comparación con las Rías Baixas.

En este sentido, Chacartegui indicó que en la Ría de Ares, el informe es crítico, ya que existe reclutamiento (nueva cría de almeja) pero el producto “no da la talla”.

De los barcos que faenaron, la mayoría no consiguió alcanzar el tope de capturas. “El precio va a ser bueno, pero el problema es que no hay almeja,” afirmó Chacartegui, quien cree que muchos mariscadores “no van a volver por el gasto que ocasiona” ir a trabajar a esa zona.

La situación es similar en la Ría de Ferrol. La zona de A Cabana-Malata, que se reservó específicamente para la campaña navideña, fue abierta también este lunes con resultados “malísimos” y las capturas de almeja babosa apenas alcanzaron los “300 gramos o 500 gramos, el que más” por mariscador.

Chacartegui expresó la profunda preocupación por el futuro inmediato del sector, al no saber qué ocurrirá si las expectativas de diciembre no mejoran.

El patrón mayor destacó la falta de cría en zonas como A Cabana, donde hace solo dos años había babosa, y lamentó el contraste con otras rías gallegas.

“No se nos puede comparar con otras rías, creo que somos de lo malo, lo peor en la situación”, aseguró este profesional del mar. En cuanto a la zona de libre marisqueo, Chacartegui no dejó pasar la oportunidad de señalar que su Cofradía se había opuesto a que se reservase para diciembre, frente a la mayoría, que optó por esta opción.

Así, explica que la apuesta para Ferrol era subir un poco el tope de cinco a siete kilos y empezar ya en el mes de noviembre, pero los demás pósitos prefirieron esperar a diciembre. Ahora señala que la “mala noticia” está en que parece que habrá temporal y que en dos semanas no se va a poder salir a faenar, por lo que el tiempo de libre marisqueo quedará extremadamente reducido.