Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El alcalde llevará al Senado las reclamaciones sobre el ferrocarril en Ferrolterra

José Manuel Rey puso en valor la gran participación en la manifestación convocada ayer domingo por el Foro Cidadán

J. Guzmán
J. Guzmán
01/12/2025 13:43
El regidor afirmó que unas 10.000 personas participaron en la manifestación
El regidor afirmó que unas 10.000 personas participaron en la manifestación
Emilio Cortizas
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las medidas de protesta para reclamar para la ciudad naval y su entorno un servicio de tren digno y con horarios, frecuencias y tiempos de viaje competitivos siguen adelante. Así, esta misma mañana de lunes, el alcalde, José Manuel Rey, aprovechó su comparecencia ante los medios tras la Xunta de Goberno Local para valorar la gran participación registrada en la manifestación convocada por el Foro Cidadán polo Ferrocarril, avanzando que tomaron parte unas 10.000 personas.

En este contexto, el regidor avanzó que mañana martes llevará, en calidad de senador, una interpelación a la cámara alta para el ministro de Transportes, Óscar Puente, con las reclamaciones de la plataforma. Asimismo, Rey Varela también anunció la apertura de un plazo de una semana para recabar apoyos del resto de grupos parlamentarios en las Cortes españolas en relación a estas reivindicaciones, insistiendo en que se trata de una demanda ajena a siglas políticas.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Ibán Santalla, durante la presentación de la propuesta

Narón Lab, una propuesta del Concello para conectar “tecnoloxía e identidade local”
Redacción
Fútbol. Racing contra Mérida

Una Copa para cambiar el ambiente en el Racing de Ferrol
Iago Couce
El río Cádavo a su paso por Fene

Freno a la contaminación en Pontedeume y Fene: eliminado un vertido de gasoil a la ría y otro de aguas residuales al Cádavo
Redacción
Momento de la rueda de prensa celebrada esta mañana tras la Xunta de Goberno Local

Arrancan las obras de la fase 1 de la reforma de la calle Rubalcava
J Guzmán