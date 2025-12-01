El alcalde llevará al Senado las reclamaciones sobre el ferrocarril en Ferrolterra

El regidor afirmó que unas 10.000 personas participaron en la manifestación Emilio Cortizas

Las medidas de protesta para reclamar para la ciudad naval y su entorno un servicio de tren digno y con horarios, frecuencias y tiempos de viaje competitivos siguen adelante. Así, esta misma mañana de lunes, el alcalde, José Manuel Rey, aprovechó su comparecencia ante los medios tras la Xunta de Goberno Local para valorar la gran participación registrada en la manifestación convocada por el Foro Cidadán polo Ferrocarril, avanzando que tomaron parte unas 10.000 personas.

En este contexto, el regidor avanzó que mañana martes llevará, en calidad de senador, una interpelación a la cámara alta para el ministro de Transportes, Óscar Puente, con las reclamaciones de la plataforma. Asimismo, Rey Varela también anunció la apertura de un plazo de una semana para recabar apoyos del resto de grupos parlamentarios en las Cortes españolas en relación a estas reivindicaciones, insistiendo en que se trata de una demanda ajena a siglas políticas.