Cuatro entidades sociales de Ferrolterra y alumnado del Campus trabajan por la alfabetización digital

Primera grabación del podcast que se enmarca en este proyecto de ApS Cedida

En el proyecto de Aprendizaxe Servizo (ApS) “Deseño e Impartición de Obradoiros de Alfabetización Dixital” participan más de 30 estudiantes de primer curso del grado en Relacións Laborais e Recursos Humanos, que se imparte en la Facultade de Ciencias do Traballo del Campus Industrial de Ferrol. Además de la asociación sociocultural ASCM Galicia, a la iniciativa se sumaron, este curso, las entidades Cruz Roja, Movilidad Humana y la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad –Cogami–.

Este trabajo de ApS está promovido por tres profesores universitarios, Joaquín Enríquez, Begoña Álvarez y Jorge Pérez, enmarcado en la materia de Informática Básica.

En los encuentros presenciales, que se llevan a cabo tanto en la sede de las asociaciones como en la propia facultad, el estudiantado está en contacto con cerca de 40 personas usuarias participantes, a quien comparten qué es y cómo se navega de forma segura, qué son y cómo se usan los certificados electrónicos o cómo podrían mejorar sus currículums y subirlos a distintas plataformas de empleo.

Además, desde la Facultade de Ciencias do Traballo se está grabando un podcast que se emitirá en 2026 en Rádio FilispiM, para difundir los proyectos ApS.