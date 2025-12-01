Mi cuenta

Universidad

Cuatro entidades sociales de Ferrolterra y alumnado del Campus trabajan por la alfabetización digital

La propuesta se enmarca en uno de los proyectos de Aprendizaxe e Servizo (ApS)

Redacción
01/12/2025 20:02
Primera grabación del podcast que se enmarca en este proyecto de ApS
Primera grabación del podcast que se enmarca en este proyecto de ApS
Cedida
En el proyecto de Aprendizaxe Servizo (ApS) “Deseño e Impartición de Obradoiros de Alfabetización Dixital” participan más de 30 estudiantes de primer curso del grado en Relacións Laborais e Recursos Humanos, que se imparte en la Facultade de Ciencias do Traballo del Campus Industrial de Ferrol. Además de la asociación sociocultural ASCM Galicia, a la iniciativa se sumaron, este curso, las entidades Cruz Roja, Movilidad Humana y la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad –Cogami–.

Este trabajo de ApS está promovido por tres profesores universitarios, Joaquín Enríquez, Begoña Álvarez y Jorge Pérez, enmarcado en la materia de Informática Básica.

En los encuentros presenciales, que se llevan a cabo tanto en la sede de las asociaciones como en la propia facultad, el estudiantado está en contacto con cerca de 40 personas usuarias participantes, a quien comparten qué es y cómo se navega de forma segura, qué son y cómo se usan los certificados electrónicos o cómo podrían mejorar sus currículums y subirlos a distintas plataformas de empleo.

Además, desde la Facultade de Ciencias do Traballo se está grabando un podcast que se emitirá en 2026 en Rádio FilispiM, para difundir los proyectos ApS.

