Conviértete en el mejor detallista estas navidades con el mercadillo artístico de Artidea en Ferrol

Imagen de archivo de una de las propuestas en Artidea Jorge Meis

El taller de enmarcaciones y galería Artidea, en la calle del Sol, encara las últimas jornadas de apertura del mercadillo artístico navideño que organiza anualmente. En esta ocasión son un total de ocho artesanos y artesanas locales, y también de otras zonas, los que ponen a disposición sus creaciones en el local, para dar así la oportunidad de convertirse en las estrellas de los regalos en estas fechas.

Aprovechando esta época en la que los detalles están a la orden del día, desde el establecimiento vuelven a realizar esta propuesta que fomenta el comercio de proximidad y de artículos artísticos.

Entre los creadores y creadoras hay algunos que repiten con respecto a anteriores ediciones, como es Eva Liberal (@acuarelaseva_liberal), que pondrá a disposición sus acuarelas en muy diversos formatos.

Nivotwe (@nivotwe), el artista fundador de la Escuela de Garabatos especialista en la técnica del sketch, es otra de las firmas que se podrán observar junto a las acuarelas de Santiago Canzobre (@canzobre_watercolors).

Los visitantes también se pondrán encontrar otras obras elaboradas por las marcas artesanas Con+Chi (@conchi4059), Laura Molero (@lauramoleroilustracion), Emma Pillado (@emmapilladootero), Salanevic (@salvadoraneiros) y Raquel Calvo (@raquel.artsoma).