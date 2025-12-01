Mi cuenta

Arrancan las obras de la fase 1 de la reforma de la calle Rubalcava

Los trabajos, que empezarán de forma oficial este martes, afectan al tramo entre Doutor Fleming y la avenida do Rei

J. Guzmán
J. Guzmán
01/12/2025 13:30
Momento de la rueda de prensa celebrada esta mañana tras la Xunta de Goberno Local
Momento de la rueda de prensa celebrada esta mañana tras la Xunta de Goberno Local
Emilio Cortizas
Cumpliendo con el calendario establecido meses atrás, las obras de reforma de la calle Rubalcava, concretamente de la fase 1, comenzarán oficialmente mañana martes. Tal y como detalló el alcalde, José Manuel Rey, al término de la Xunta de Goberno Local, días atrás ya se informó a los vecinos del segmento afectado, entre la calle Doutor Fleming y la avenida do Rei.

Así, ya se ha reservado un espacio para maquinaria, casetas de obra y materiales en el aparcamiento del acuartelamiento Sánchez Aguilera, además de marcarse las zonas restringidas en la mencionada perpendicular. De igual modo, el regidor detalló que durante esta primera fase apenas se notarán afectaciones al tráfico, dado que el desvío por Doutor Fleming ya es mucho más utilizado que la última manzana del vial.

Por último, Rey Varela no detalló un calendario concreto de la intervención en sí, dado que de momento solo cuentan con el cronograma de la intervención en su totalidad. Eso sí, apuntó que se cuenta con simultanear varias fases del proyecto, dada la importancia de las redes de suministro de agua que transcurren por la calle.

