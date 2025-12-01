Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Alerta naranja en la costa de Ferrolterra: olas de 6 metros y vientos de más de 80 km/h

El temporal empezará a notarse desde el mediodía de este jueves en los municipios costeros

Marta Corral
Marta Corral
01/12/2025 12:22
Imagen de archivo de un temporal en la costa de Meirás
Imagen de archivo de un temporal en la costa de Meirás
Jorge Meis
Un nuevo temporal llega este lunes a las costas de Ferrolterra, incidiendo en toda Galicia, pero con especial fuerza en la provincia de A Coruña. Se han decretado alertas naranja y amarilla que afectan a los concellos que están pegados al mar.

En las comarcas, desde las 12.00 horas de esta jornada, se esperan rachas superiores a los 80 kilómetros por hora, con vientos en el mar de fuerza 7 hasta las 15.00 y de categoría 8 hasta las seis de la tarde.

Ya el martes, desde las 00.00 horas, se esperan olas de hasta 5 metros durante seis horas y después podrían llegar a los 6 metros el resto de la jornada. Mucha precaución, por lo tanto, a la hora de acercarse a la costa, como poco, durante estos dos días.

