Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad 

Perros de rescate toman el Sánchez Aguilera

La Unidad de Rescate Casaga realizó varias pruebas de evaluación en Ferrol y Cariño

Montse Fernández
Montse Fernández
30/11/2025 16:04
Perros de rescate CASAGA
Trabajadores de Emergencias tomaron parte en estos ejercicios internos de evaluación 
Emilio Cortizas
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Fin de semana de intensa actividad para los miembros de la Unidad de Rescate Cans de Salvamento de Galicia, que este fin de semana realizaban uno de sus habituales ejercicios internos de evaluación de equipos, que suelen tomar parte en operativos varios de búsqueda de personas desaparecidas y que se movilizan a través del 112. Las acciones se llevaron a cabo el sábado en Ferrol y este domingo en los montes de A Capelada, en la zona de Cariño

Este tipo de ejercicios acreditan a sus participantes para participar en dichos dispositivos. Las referidas pruebas de capacitación se realizaron en las instalaciones del acuartelamiento Sánchez Aguilera donde se ejecutaron varias simulaciones de búsqueda en estructuras colapsadas, un ejercicio fundamental para localizar supervivientes en situaciones como, por ejemplo, un terremoto.

Perros de rescate CASAGA
Un momento de los ejercicios que se desarrollaron en Sánchez Aguilera y los montes de Cariño 
Emilio Cortizas

Garantía de eficacia

Los ejercicios desarrollados en las últimas horas sirven para establecer las bases para valorar el estado de eficacia en el trabajo de equipos con perros de salvamento operativos, de modo que puedan seguir siendo movilizados por la Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias de Galicia, como medios auxiliares para colaborar con los equipos profesionales ante alguna situación de emergencia, o en su caso, su integración en unidades de apoyo ante desastres.

La acreditación de la superación de las pruebas la expedirá la referida Dirección Xeral de Protección Civil y tendrá una vigencia de un año natural.

Tras las pruebas desarrolladas en el Sánchez Aguilera durante la jornada del sábado, el domingo prosiguieron los ejercicios de capacitación en espacios abiertos de la Serra da Capelada, recreando también escenarios de búsqueda, que suelen ser muy habituales en Galicia, con gente que se desorienta o sufre algún accidente. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

25N Carreira e Andaina

Corriendo o caminando, los ferrolanos tomaron las calles de Ferrol por el 25N
Montse Fernández
Lino López, en una imagen de archivo, dando instrucciones a sus jugadoras

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Hubo dos partes claramente diferenciadas"
Iago Couce
Lay Daniels trata de defender a Marceron

El Baxi Ferrol muere en la orilla canaria (93-81)
Iago Couce
Manifestación del ferrocarril

Ferrolterra no está dispuesta a dejar pasar el tren: más de 10.000 personas secundan la protesta en Ferrol
Marta Corral