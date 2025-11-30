Perros de rescate toman el Sánchez Aguilera

Trabajadores de Emergencias tomaron parte en estos ejercicios internos de evaluación Emilio Cortizas

Fin de semana de intensa actividad para los miembros de la Unidad de Rescate Cans de Salvamento de Galicia, que este fin de semana realizaban uno de sus habituales ejercicios internos de evaluación de equipos, que suelen tomar parte en operativos varios de búsqueda de personas desaparecidas y que se movilizan a través del 112. Las acciones se llevaron a cabo el sábado en Ferrol y este domingo en los montes de A Capelada, en la zona de Cariño.

Este tipo de ejercicios acreditan a sus participantes para participar en dichos dispositivos. Las referidas pruebas de capacitación se realizaron en las instalaciones del acuartelamiento Sánchez Aguilera donde se ejecutaron varias simulaciones de búsqueda en estructuras colapsadas, un ejercicio fundamental para localizar supervivientes en situaciones como, por ejemplo, un terremoto.

Un momento de los ejercicios que se desarrollaron en Sánchez Aguilera y los montes de Cariño Emilio Cortizas

Garantía de eficacia

Los ejercicios desarrollados en las últimas horas sirven para establecer las bases para valorar el estado de eficacia en el trabajo de equipos con perros de salvamento operativos, de modo que puedan seguir siendo movilizados por la Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias de Galicia, como medios auxiliares para colaborar con los equipos profesionales ante alguna situación de emergencia, o en su caso, su integración en unidades de apoyo ante desastres.

La acreditación de la superación de las pruebas la expedirá la referida Dirección Xeral de Protección Civil y tendrá una vigencia de un año natural.

Tras las pruebas desarrolladas en el Sánchez Aguilera durante la jornada del sábado, el domingo prosiguieron los ejercicios de capacitación en espacios abiertos de la Serra da Capelada, recreando también escenarios de búsqueda, que suelen ser muy habituales en Galicia, con gente que se desorienta o sufre algún accidente.