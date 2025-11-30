Mi cuenta

Diario de Ferrol

Nuevo premio para el Área Sanitaria de Ferrol

Un trabajo sobre la detección del papiloma desarrollado en el CHUF, que no entraba en concurso, fue incluído entre los candidatos por el propio comité científico

Montse Fernández
30/11/2025 21:49
Un momento de la entrega del premio
ASF
El servicio de Xinecoloxía e Obstetricia del CHUF resultó premiado a nivel nacional por un estudio sobre la importancia de los cribados del Virus del Papiloma Humano (VPH), en el XXXVII Congreso de la AEPCC (Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia), que se celebró este fin de semana en Tenerife. 

El trabajo “Risco HSIL/CIN 2+ en pacientes da nosa área remitidas a colposcopia polo programa de cribado poboacional de Galicia”, fue presentado como comunicación, pero el comité científico del encuentro consideró elevarlo, por su calidad, e incluirlo como ponencia, siendo, finalmente, premiado, como indican desde el Área Sanitaria de Ferrol. 

Los autores del trabajo son Pedro Beira Salvador, Raquel Iglesias Méndez y Tamara García Granda, especialistas y residente del citado Servizo de Xinecoloxía del Marcide. 

Pedro Beira, que defendió el estudio en Tenerife, tras recibir el premio
Tal y como explicó el propio Beira, quien defendió el estudio en el congreso tinerfeño, “o obxectivo era avaliar a prevaleza das lesións (denominadas HSIL/CIN2+) en mulleres con citoloxía negativa e VPH AR (de alto risco positivo)” remitidas desde el cribado poblacional a colposcopia, “que é unha visión por microcopía para observar o colo do útero”, previa preparación con ácido acético, y que permite ver lesiones que serían susceptibles de confirmar biopsia, así como describir los hallazgos histológicos y la necesidad de tratamiento escisional, informan. 

Los citados profesionales realizaron un estudio observacional entre noviembre de 2022 y junio de 2025, en el que se incluyeron 519 mujeres de esta demarcación sanitaria, con una edad media de 50,9 años, y distribuyeron los resultados según cada tipo de lesiones VPH, de coinfecciones, biopsias exocervicales o estudios endocervicales, entre otros. 

Así, concluyeron que con la detección de VPH de alto riesgo se identifican lesiones que podrían pasar desapercibidas, ajustando más la búsqueda. “Os nosos achados apoian a colposcopia inmediata en casos de VPH 16/18 positivo e un seguimento estreito en infeccións persistentes por outros VPH de alto risco”, tal y como ya se hace con el cribado gallego. 

