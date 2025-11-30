Nuevo premio para el Área Sanitaria de Ferrol

Un momento de la entrega del premio ASF

El servicio de Xinecoloxía e Obstetricia del CHUF resultó premiado a nivel nacional por un estudio sobre la importancia de los cribados del Virus del Papiloma Humano (VPH), en el XXXVII Congreso de la AEPCC (Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia), que se celebró este fin de semana en Tenerife.

El trabajo “Risco HSIL/CIN 2+ en pacientes da nosa área remitidas a colposcopia polo programa de cribado poboacional de Galicia”, fue presentado como comunicación, pero el comité científico del encuentro consideró elevarlo, por su calidad, e incluirlo como ponencia, siendo, finalmente, premiado, como indican desde el Área Sanitaria de Ferrol.

Los autores del trabajo son Pedro Beira Salvador, Raquel Iglesias Méndez y Tamara García Granda, especialistas y residente del citado Servizo de Xinecoloxía del Marcide.

Pedro Beira, que defendió el estudio en Tenerife, tras recibir el premio

Tal y como explicó el propio Beira, quien defendió el estudio en el congreso tinerfeño, “o obxectivo era avaliar a prevaleza das lesións (denominadas HSIL/CIN2+) en mulleres con citoloxía negativa e VPH AR (de alto risco positivo)” remitidas desde el cribado poblacional a colposcopia, “que é unha visión por microcopía para observar o colo do útero”, previa preparación con ácido acético, y que permite ver lesiones que serían susceptibles de confirmar biopsia, así como describir los hallazgos histológicos y la necesidad de tratamiento escisional, informan.

Los citados profesionales realizaron un estudio observacional entre noviembre de 2022 y junio de 2025, en el que se incluyeron 519 mujeres de esta demarcación sanitaria, con una edad media de 50,9 años, y distribuyeron los resultados según cada tipo de lesiones VPH, de coinfecciones, biopsias exocervicales o estudios endocervicales, entre otros.

Así, concluyeron que con la detección de VPH de alto riesgo se identifican lesiones que podrían pasar desapercibidas, ajustando más la búsqueda. “Os nosos achados apoian a colposcopia inmediata en casos de VPH 16/18 positivo e un seguimento estreito en infeccións persistentes por outros VPH de alto risco”, tal y como ya se hace con el cribado gallego.