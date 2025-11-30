Los políticos, en un segundo plano, recogen el guante de la ciudadanía con deberes por hacer

Los representantes políticos, encabezados por los alcaldes, compartieron una pancarta en la que no había siglas de ningún partido Emilio Cortizas

El protagonismo no tenía que ser este domingo de ellos ni de ellas, pero teniendo en cuenta que son quienes gestionan las administraciones y que sus formaciones, en el caso del PSOE, Sumar y el Partido Popular, están al frente del Gobierno central y la Xunta de Galicia, los políticos fueron coprotagonistas en una jornada en la que supieron jugar su papel secundario y esconder sus siglas para fomentar la unidad.

Alcaldes y alcaldesas de casi todos los municipios de las tres comarcas acudieron a la llamada, capitaneados por el anfitrión, José Manuel Rey Varela, quien declaró, orgulloso, nada más llegar a la estación, que “todos os ferroláns estamos aquí unidos polo mesmo clamor”.

Junto a él, la directora xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia, Judit Fontenla, se sumó a las reivindicaciones del Foro Cidadán polo Ferrocarril, pero no dudó a la hora de acusar al Ministerio de Transportes de “bloquear” el proyecto del ejecutivo autonómico para la Intermodal ferrolana.

Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, también en calidad de regidor de As Pontes, fue el único que se aproximó a la autocrítica, lamentando que la sucesión de gobiernos no trabajó para revertir la situación de aislamiento de las comarcas.

En el caso de José Ramón Gómez Besteiro, líder de los socialistas gallegos y diputado en el Congreso, sorprendió al poner sobre la mesa su deseo de que exista un nuevo trazado de la línea Ferrol-A Coruña.

El parlamentario del BNG, Nestor Rego, sí enumeró las iniciativas que impulsa la formación en el marco del transporte, algunas de ellas incluidas en el acuerdo de investidura.

No obstante, aplaudió la reacción popular porque, dijo, “nós seguimos presionando politicamente, mais temos claro que a mellor maneira de conseguilo é que vexan o clamor popular que hai na rúa, a demanda unánime”.

José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol: “Hoxe é un clamor: Ferrolterra non pode perder o tren” Insistió en que “non pedimos nada que non teñan outros”, añadiendo que “non se pode explicar como A Coruña-Santiago leva 28 minutos e Ferrol-A Coruña unha hora e cuarto”. Exigió al Gobierno la finalización de los proyectos del bypass y la Intermodal.

Judit Fontela, directora xeral de Mobilidade: “Esiximos o desbloqueo inmediato da Intermodal ao Executivo” La representante de la Xunta aseguró que el Ejecutivo central tenía “bloqueado” el proyecto de la estación, instándoles a dar pasos adelante tanto en ese aspecto como en la restitución de frecuencias, el bypass y la mejora de la línea Ferrol-Ribadeo.

Valentín G. Formoso, presidente de la Diputación: “Levamos décadas de abandono por parte dos distintos gobernos” Formoso fue el único que hizo algo de autocrítica reconociendo que los sucesivos gobiernos “abandonaron” a las comarcas. Dijo no pedir “nada máis que o que ten o resto de Galicia” e instó al uso de fondos europeos para paliar la histórica “discriminación”.

Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG: “O PSOE aposta por un novo trazado da línea ata A Coruña” El también diputado en las Cortes, manifestó que la apuesta socialista pasa por la planificación de un nuevo trazado para el tren destino A Coruña y aprovechó para cargar contra el gobierno popular en la Xunta a cuenta de la “parálisis” del transporte en bus.

Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso: “Seguimos presionando, pero o clamor popular é a mellor maneira” El nacionalista enumeró las iniciativas con las que vienen “presionando politicamente”, muchas de ellas incluidas en el acuerdo de investidura, certificando que “a mobilización popular vai ser a que faga moverse ao Goberno”.

Manuel Lago, diputado de Sumar en el Congreso: “É un insulto que una zona desta relevancia non teña ferrocarril” Valorando la “lección” que dio ayer la comarca, avanzó que Sumar está “ás ordes” do Foro y, contando con una vicepresidenta en sus filas, Yolanda Díaz, aseguró que llevarán al Gobierno sus reivindicaciones, empezando por una partida en los Presupuestos.

Francisco Barea, presidente Autoridad Portuaria: “Necesitamos esta infraestructura para poder ser competitivos” Afirmando que la manifestación era “necesaria”, recordó que la APFS lleva muchos millones invertidos en el tren interior y “nos falta la salida a la meseta, una infraestructura necesaria para ser competitivos”, instando a que “sea ya” cuando se ejecute.