Ferrolterra planta batalla para dejar de ser el vagón de cola del tren en Galicia

Más de 10.000 personas acudieron a la llamada del Foro Cidadán polo Ferrocarril este domingo en Ferrol Emilio Cortizas

Hacía mucho tiempo que en Ferrol no se vivía una manifestación como la de este domingo. Los más jóvenes, los que no llegan a la treintena, posiblemente nunca antes se habían sentido protagonistas de una jornada que ha devuelto a la ciudad naval una de sus esencias: ser territorio de históricas luchas y reivindicaciones. Pero ellos, ellas, sí llevan sufriendo en sus propias carnes, desde que nacieron, el aislamiento que supone no disponer de un tren que cumpla la misión básica de ofrecer un servicio acorde con las necesidades actuales de la población.

Cuestiones tan cotidianas como la de ir a A Coruña para asistir a la universidad, acudir a una consulta o a recibir tratamiento en los hospitales ferrolanos viviendo en Ortigueira, comprar en la plaza de abastos residiendo en Moeche, llegar con autonomía al instituto o al trabajo con la certeza de no quedarse en tierra cuando el bus pasa de largo o, quizás, viajar un fin de semana a Madrid sin tener que desplazarse a otras estaciones de la provincia son impensables hoy si no se recurre al vehículo privado o se dispone de grandes dosis de tiempo y paciencia.

Precisamente, porque sobran los motivos y porque a toda la ciudadanía le va la calidad de vida en ello, este domingo salieron más de 10.000 personas —según el cálculo de la Policía Local facilitado por el Concello— detrás de la pancarta del Foro Cidadán polo Ferrocarril, la plataforma cívica que ha articulado con éxito la movilización por el derecho a un tren del siglo XXI.

La protesta salió de la estación después de las 12 y llegó a Armas al filo de las 13.30 horas para leer el manifiesto

Su premisa, desde el principio, fue la de la unidad, desterrando partidismos y trabajando durante semanas para recabar los apoyos de decenas de entidades, colectivos, empresas y administraciones, dando una lección de tolerancia, respeto y comunidad que ha fructificado en una convocatoria donde faltaron pocos.

De nuevo, la Ferrolterra diversa se encontró en las calles por una causa común, como sucedió en la reconversión o cuando el “Discover” se llevó por delante As Pías; con la exigencia de la autopista o con el “Dique sí”. La comarca de los buzos azules y los galones; la del abrigo de pieles y las cazadoras “North Face”; la de las botas de “trekking” y los tacones; la de los barrios obreros, las aldeas y las galerías ilustradas. De monte, mar y asfalto.

El clan Loureiro

Poco después de las 12.00 horas partió la manifestación de la estación de ferrocarril. Si la banda sonora allí fue “O Tren” de Andrés do Barro, en cuanto comenzó la marcha las consignas fueron otras: “Toda a xente quere un tren decente”, “Fartos de promesas, queremos solucións”, “Menos discursos e máis recursos”, “Da Coruña a Ortegal queremos un tren normal” o “As nosas comarcas están discriminadas” son solo algunas de ellas.

Avenida de Compostela, plaza de España, María, Méndez Núñez, Real y Armas marcaron el itinerario escogido, completándose 720 metros de gentío y dándose la circunstancia de que mientras la cola aún no había pasado el cruce con Tierra, la cabecera ya se acercaba por la perpendicular de Concepción Arenal para desembocar en el Palacio Municipal, donde se llevó a cabo la lectura del manifiesto a cargo de la cineasta Chelo Loureiro y el exjugador de baloncesto, mítico capitán del OAR, Miguel Loureiro.

Ana Santiago, una de las portavoces del Foro, fue la encargada de presentarlos desde el balcón del consistorio, agradeciendo la presencia de tantos miles de personas a pesar de que, como suele ocurrir, algunos se fueron quedando por el camino y el volumen de gente mermó en la recta final de la protesta.

Reivindicaciones

La ganadora de cuatro premios Goya se encargó de compartir un primer “diagnóstico”, enumerando que “Ferrol está excluído do Eixo Atlántico ferroviario de Alta Velocidade”, que la ciudad “está deficientemente conectada ao resto da rede ferroviaria galega”, que “a conexión con A Coruña é moi deficiente”, que “é a única das sete grandes cidades galega sen plans para a chegada da alta velocidade”, que “os servizos de proximidade que existen na cidade son de Renfe ancho métrico e presentan un elevado número de deficiencias”, que “a conexión ás dársenas portuarias de Ferrol (interior e exterior) non está integrada no Corredor Atlántico Europeo de mercadorías” y que las tres comarcas “foron sistemáticamente marxinadas nos investimentos importantes ferroviarios”.

Por su parte, al “león de Canido” le encomendaron la misión de recordar una a una las reivindicaciones de la jornada histórica, empezando por “instar ao Goberno do Estado e de maneira inmediata restituír as frecuencias e horarios entre Ferrol e A Coruña que existían ata o 9 de xuño, incluíndo a relación directa con Madrid e o incremento das frecuencias entre Ferrol e A Coruña”.

Añadió, asimismo, la necesidad de exigir al ejecutivo de Pedro Sánchez que inicie “este ano 2025 o estudio informativo para a modernización da infraestrutura ferroviaria entre Ferrol-Betanzos Infesta-A Coruña”, precisando cuestiones como que se rectifiquen curvas, se renueven los túneles y se proceda a la duplicación de la vía, además de su electrificación, la puesta en marcha de los puntos de cruzamientos de 750 metros como contempla la normativa europea y la inclusión en el Corredor Atlántico de viajeros y mercancías.

En lo que concierne a la conexión con la meseta, solicitan también al Ministerio de Transportes que resuelvan este año las alegaciones al proyecto de construcción del bypass de Betanzos y su pronta redacción este mismo año. En la lista de demandas figura, asimismo, la “creación dun servizo de proximidade ferroviario entre Ferrol e Ortigueira” y otro con la capital herculina, cifrando en más de medio millón de personas las que se beneficiarían de la mejora.

A mayores, otra cuestión básica a ojos del Foro es la puesta en marcha de una red de transporte comarcal intermodal donde se incluyan trenes, autobuses y taxis, contando con una gran estación que agrupe todos los servicios, como existe en el resto de grandes ciudades gallegas, que ya la disfrutan o, al menos, la tienen adjudicada.

Finalmente, el manifiesto recoge la integración de los puertos exterior e interior en la Rede Básica Transeuropea de Transporte (RTE-T) para contribuir al desarrollo industrial y económico de Ferrolterra, así como la necesidad de que la Xunta solicite el traspaso de los medios y servicios para la comunidad, y el impulso de la llegada de la Alta Velocidad.