Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ferrolterra no está dispuesta a dejar pasar el tren: más de 10.000 personas secundan la protesta en Ferrol

La histórica manifestación convocada por el Foro Cidadán polo Ferrocarril reunió a la sociedad civil en pleno

Marta Corral
Marta Corral
30/11/2025 14:03
Manifestación del ferrocarril
Miles de personas abarrotaron las calles de Ferrol este domingo para reivindicar el derecho al tren
Emilio Cortizas
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Multitudinaria protesta la que ha recorrido este domingo las calles de Ferrol para exigir a los gobiernos un tren del siglo XXI, competitivo, público y sostenible. Una deuda histórica por la que, al fin, la ciudadanía está dispuesta a luchar con el poderoso instrumento de la movilización.

Más de 10.000 personas, según los datos trasladados por el Concello, marcharon desde la estación de trenes hasta la plaza de Armas, saliendo a las 12.00 horas y llegando una hora después al Palacio Municipal, donde Ana Santiago, una de las portavoces del Foro Cidadán polo Ferrocarril, promotor de la protesta, dio paso a la lectura del manifiesto.

La mayoría de los alcaldes de las comarcas estaban presentes, además de otros responsables políticos provinciales, autonómicos y estatales, cerrando filas por una demanda que verbalizaron la cineasta y el exjugador del OAR, Chelo y Miguel Loureiro

No obstante, el protagonismo absoluto de la jornada fue de una ciudadanía que, desde la diversidad de ideologías, edades y circunstancias, entienden que se debe poner fin al aislamiento de Ferrol.

[Habrá actualización].

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Lino López, en una imagen de archivo, dando instrucciones a sus jugadoras

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Hubo dos partes claramente diferenciadas"
Iago Couce
Lay Daniels trata de defender a Marceron

El Baxi Ferrol muere en la orilla canaria (93-81)
Iago Couce
Vista general del Foro Conecta Galicia celebrado en el salón de actos de la Autoridad Portuaria

Rehabilitación a domicilio y diagnóstico genético, claves de la nueva Estrategia en Enfermedades Raras de la Xunta
Julia Nóvoa
Rúa Carme 21 local Espíritu del Café

El Espíritu del Café, nuevo local en el triángulo cafetero de Ferrol
Montse Fernández