Ferrolterra no está dispuesta a dejar pasar el tren: más de 10.000 personas secundan la protesta en Ferrol

Miles de personas abarrotaron las calles de Ferrol este domingo para reivindicar el derecho al tren Emilio Cortizas

Multitudinaria protesta la que ha recorrido este domingo las calles de Ferrol para exigir a los gobiernos un tren del siglo XXI, competitivo, público y sostenible. Una deuda histórica por la que, al fin, la ciudadanía está dispuesta a luchar con el poderoso instrumento de la movilización.

Más de 10.000 personas, según los datos trasladados por el Concello, marcharon desde la estación de trenes hasta la plaza de Armas, saliendo a las 12.00 horas y llegando una hora después al Palacio Municipal, donde Ana Santiago, una de las portavoces del Foro Cidadán polo Ferrocarril, promotor de la protesta, dio paso a la lectura del manifiesto.

La mayoría de los alcaldes de las comarcas estaban presentes, además de otros responsables políticos provinciales, autonómicos y estatales, cerrando filas por una demanda que verbalizaron la cineasta y el exjugador del OAR, Chelo y Miguel Loureiro.

No obstante, el protagonismo absoluto de la jornada fue de una ciudadanía que, desde la diversidad de ideologías, edades y circunstancias, entienden que se debe poner fin al aislamiento de Ferrol.

