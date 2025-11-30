El Espíritu del Café, nuevo local en el triángulo cafetero de Ferrol

El nueco local "Espíritu del Café" en la calle del Carmen Daniel Alexandre

El olor a café recién hecho es uno de esos aromas que gustan a la gente. Pasear por una calle y recibir esa fragancia despierta el interés y las ganas de saborearlo a más de uno.

Algo así sucede en la ciudad naval, en el que se puede denominar como “triángulo cafetero” de Ferrol. Ya que si hay un punto de confluencia de aromas es la calle del Carmen, en su inicio, partiendo de la plaza de El Callao.

Difícil no percibir el olor a café recién hecho, o recién molido, pues en escasos metros se encuentran negocios emblemáticos como Casa Amador o Bonilla, al que se suma ahora otra propuesta para los amantes de esta bebida como es el espacio “Espíritu del café”, un negocio que acaba de abrir sus puertas en el número 21 del referido vial y que rinde tributo al café.

“La diferencia de este local con otros similares es que aquí no se sirven bebidas alcohólicas, ni tan siquiera las míticas gotas para aderezar el café, es un auténtico coffe shop”, precisa Ana Souza, su propietaria, quien ha decidido apostar por esta bebida surgida ya a mediados del siglo XV con variedades, calientes o frías, de tés. Nada más.

Alguna de las variedades de tés clásicos que ofrece en el negocio Daniel Alexandre

Esta brasileña, afincada en Ferrol hace ya mas de 24 años, ha apostado por emprender en un espacio que en su día ocupó el café La Tona. El sector es el mismo, pero con la diferencia de que no se sirve nada más que café y alguna variedad de tés, como el solicitado matcha y también chocolates.

“La gente se puede tomar aquí té matcha de varios sabores, tés fríos, de corte más tradicional, otros que se puede mezclar con una base de té verde . También tenemos chocolates normales y con sabores, ya sea de naranja, palomitas, canela, vainilla y chocolate blanco”, explica.

En el espacio se ofrece además la posibilidad de degustar cafés de especialidad, “con leche dorada (cúrcuma), pistacho y lotus”, explica. La barista afirma también que mucha gente se decanta por tomar el de moka, que lleva chocolate, café y capuccino.

Un rincón para el disfrute de cafés de especialidad o tés Daniel Alexandre

Y también funcionan muy bien, dice, los cafés para llevar y una selección de galletas, aunque en breve recibirá nuevas variedades para la venta al público. "Llegarán muchas más cosas, esto está arrancando", precisa.

Explica la responsable del negocio que la gente se anima con estas variedades más exóticas “les gusta mucho probar, la verdad, y el de pistacho está gustando muchísimo”.

Está contenta con estos primeros días de actividad (abrió las puertas el lunes 24), en los que asegura que “muchos entran para curiosear, para ver cómo ha quedado la reforma, a veces ya se quedan a tomar algún café o té en nuestras mesitas”.

El local está configurado para tomar un café o comprar alguna de las variedades para hacer en casa y hacerlo en la barra o en alguna de las pequeñas y coquetas mesas que ha dispuesto a lo largo del local.

Sabor sobre todo

Ana Souza lleva muchos años dedicándose a la hostelería y ha hecho infinidad de cafés, asegura que no todo el mundo “tiene mano” para hacerlo bien. Además, añade que, independientemente de eso, es fundamental tener una buena cafetera pero también un molinillo a la altura y tener mucho mimo y cuidado, “todo en su justa medida”, apunta.

Como anécdota Souza destaca que lo que más llama la atención a cualquier brasileño es que la gente le aporte leche y azúcar al café. "Por aquellas latitudes lo normal es tomarlo solo y sin azúcar, aunque al final todo llega y empiezan a poner leche en algunos sitios, pero eso allí es lo exótico", afirma.