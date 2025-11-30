El cura de Teixido firma el último espaldarazo a la manifestación del tren en un vídeo viral

Se nos ocurren varios candidatos para que su foto aparezca en el diccionario al lado de la palabra "retranca", pero el cura de San Andrés de Teixido, Antón Rúa, es uno de los que tiene más puntos y así ha quedado demostrado en el vídeo en el que da su espaldarazo a la movilización de hoy domingo a las 12.00 para defender un tren del siglo XXI.

Junto a Alexandre Carrodeguas, del Foro Cidadán polo Ferrocarril, asomándose ambos al balcón privilegiado del atrio de la ermita, la música de Andrés do Barro, un perro feliz rascándose la espalda y la sorna del sacerdote, completan una escena costumbrista que es digna de ver.

Por supuesto, petición escrita y vela al Santo, "que é moi avogoso", para que Santo André, en el día de su gran romería, interceda para que "el comienzo de Europa" no sea también el final y esté conectado al tren con el resto del mundo.