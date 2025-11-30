Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Screenshot_20251130-100310
Ferrol

El cura de Teixido firma el último espaldarazo a la manifestación del tren en un vídeo viral

Aunque no puede acudir, al ser este domingo el día grande de San Andrés, anima a la movilización

Redacción
30/11/2025 09:58

Se nos ocurren varios candidatos para que su foto aparezca en el diccionario al lado de la palabra "retranca", pero el cura de San Andrés de Teixido, Antón Rúa, es uno de los que tiene más puntos y así ha quedado demostrado en el vídeo en el que da su espaldarazo a la movilización de hoy domingo a las 12.00 para defender un tren del siglo XXI.

Junto a Alexandre Carrodeguas, del Foro Cidadán polo Ferrocarril,  asomándose ambos al balcón privilegiado del atrio de la ermita, la música de Andrés do Barro, un perro feliz rascándose la espalda y la sorna del sacerdote, completan una escena costumbrista que es digna de ver.

Por supuesto, petición escrita y vela al Santo, "que é moi avogoso", para que Santo André, en el día de su gran romería, interceda para que "el comienzo de Europa" no sea también el final y esté conectado al tren con el resto del mundo.

Te puede interesar

Vista general del Foro Conecta Galicia celebrado en el salón de actos de la Autoridad Portuaria

Rehabilitación a domicilio y diagnóstico genético, claves de la nueva Estrategia en Enfermedades Raras de la Xunta
Julia Nóvoa
Rúa Carme 21 local Espíritu del Café

El Espíritu del Café, nuevo local en el triángulo cafetero de Ferrol
Montse Fernández
Imagen de archivo de un feirón en Valdoviño

Valdoviño celebra este domingo en la Porta do Sol el feirón mensual con puestos especiales
Redacción
Los populares de Ortegal se dieron cita este sábado en una comida de Navidad

Los populares ortigueirenses celebraron su comida de Navidad con la asistencia de Paula Prado
Redacción