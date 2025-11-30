Mi cuenta

Diario de Ferrol

Sociedad

Corriendo o caminando, los ferrolanos tomaron las calles de Ferrol por el 25N

Casi mil personas participaron en la VI Carreira contra a Violencia de Xénero

Montse Fernández
30/11/2025 15:55
25N Carreira e Andaina
Las calles de la urbe fueron tomadas por corredores y caminantes
Emilio Cortizas
La ciudad amaneció este domingo cubierta por una espesa niebla y mucho frío. Unas condiciones que, inicialmente, no parecían las más propicias para salir a pasear por la calle. Pero nada más lejos de la realidad: a las 10.30 horas ya se empezaban a ver a las primeras personas calentando en las inmediaciones del Cantón de Molíns para tomar parte, un año más, en otra multitudinaria Carreira contra a Violencia de Xénero, en la que participaron casi 1.000 personas de Ferrol y otros municipios de la comarca.

 La concejala de Muller, Elvira Miramontes, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida tanto a la carrera como a la andaina, muy participativas. Sobre esta cuestión se pronunciaba la edila de Igualdade, Muller, Familia, Infancia e Multiculturalidade, quien destacaba la gran convocatoria de este año, con 960 inscritos frente a los 750 del año pasado

“Es una alegría ver cómo responde la gente ante un llamamiento como este contra la violencia contra la mujer y eso pese a lo mucho que llovió las jornadas previas y el día frío que amaneció hoy, es muy satisfactorio comprobar cómo la ciudadanía hace suya esta causa”.

Muy buena respuesta

La edila también valoró la respuesta de los vecinos a todas las propuestas del programa de esta edición. “La gente ha participado mucho y de manera espontánea y sin necesidad de tocarles a la puerta, para el área de Igualdade es la mayor satisfacción”. 

Las imágenes de la carrera y andaina del 25N

Miramontes también explicó que este año se tuvo muy claro desde el principio que la campaña “tenía que servir para rendir tributo a las víctimas y que la ciudadanía fuera partícipe, y estamos gratamente satisfechas de cómo ha salido todo y con respecto a la ruta, tal y como amaneció el día no pensábamos contar con tanta gente, pero bueno, queda claro que los ciudadanos están a lo que hay que estar, independientemente de la climatología”, subrayó la edila.

La concejala también recordó que otro evento de importancia como la manifestación por el ferrocarril no restó afluencia a la cita, es más, muchas de las personas que participaban en la ruta y carrera se sumaron después a la multitudinaria concentración. 

Poco antes de las 11:15 horas tomaban la salida los corredores e instantes después hacían lo propio los que cubrían la distancia caminando. Con respecto a la caminata, la estampa fue la habitual de otras ediciones: muchas familias completas respaldando la iniciativa. 

La compañía de Fran Sieira danzó en el escenario del teatro

Ferrol alza la voz contra la violencia machista

Más información

Algunos con paso más acelerado y otros con la calma propia de un domingo, conversando con amigos y familia, compartiendo risas y anécdotas, otros empujando los carritos de sus hijos e hijas y muchos niños también. 

Todos, unos y otros, caminaron o corrieron por un fin común: dar visibilidad a una lacra social como es la violencia contra la mujer que ya se ha cobrado dos víctimas más en las últimas jornadas, sumando 40 en lo que va de año. 

Con respecto a la carrera, los ganadores de la misma fueron Rebeca Soto, del Atletismo Narón y Eloy Breogán, del Náutico Narón.

