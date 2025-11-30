Mi cuenta

Sociedad

3.000 kilos de ayuda con destino a Cuba desde Ferrol

La delegación local del Partido Comunista de Galicia ha iniciado una campaña de recogida de ayuda con destino a la isla caribeña que ha superado expectativas 

Montse Fernández
Montse Fernández
30/11/2025 21:49
Uno de los lotes de alimentos que se han ido recogiendo en la sede local del PCG
Uno de los lotes de alimentos que se han ido recogiendo en la sede local del PCG
Cedida
El comité comarcal de Ferrolterra del Partido Comunista de Galicia lleva un mes inmerso en una campaña solidaria de recogida de material de apoyo para el pueblo cubano. “A resposta popular superou con creces todas as previsións iniciais, logrando reunir xa máis de 3.000 quilos de axuda solidaria e material médico destinado á illa caribeña”, indican.

Desde el PCG salientan que Cuba “vive hoxe unha situación de emerxencia agravada polo criminal bloqueo imperialista exercido polos Estados Unidos, que leva máis de seis décadas impedindo ao país acceder con normalidade aos mercados internacionais para abastecerse de materiais sanitarios e recursos básicos”. 

Así, añaden que el pueblo cubano “sofre as consecuencias directas desta agresión económica, que busca asfixiar a súa economía e desestabilizar os avances sociais conquistados pola Revolución”. 

Desde la delegación comarcal del PCG explican que “a pesares das enormes dificultades, Cuba continúa a ser un exemplo de dignidade e solidariedade, da terca resistencia dun pobo orgulloso, polo que consideramos unha obriga internacionalista prestar toda a axuda posible para paliar os efectos dun cerco inxusto e ilegal”.

Hasta el próximo cinco de diciembre seguirán recogiendo artículos con destino a Cuba, e invitan a la ciudadanía y colectivos y entidades varias a que colaboren con la causa, poniéndose en contacto con el comité local a través del 623 976 567, o bien acudiendo a la sede, en el número 124 de la Calle del Sol

