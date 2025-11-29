Viajeros, ¡a defender el tren!: Ferrolterra está llamada a una manifestación histórica este domingo

Una de las acciones del Foro Cidadán polo Ferrocarril en octubre Emilio Cortizas

Llegó el día y se espera que la ciudadanía de Ferrolterra secunde masivamente la manifestación promovida desde el Foro Cidadán polo Ferrocarril que partirá de la estación este domingo 30 de noviembre, a las 12.00 horas, para reclamar el derecho a un tren digno que conecte los municipios de la comarca entre sí, pero también con A Coruña, Galicia y el resto de la península.

Una reivindicación a la que se han ido sumando respaldos de todos los colores políticos y los ámbitos socioeconómicos y culturales, cumpliéndose así el objetivo de una plataforma que nació para aglutinar voces en la misma dirección por encima de los partidismos. Personas, administraciones y empresas marcharán detrás de una única pancarta que busca certezas para que el servicio de trenes llegue de una vez al siglo XXI.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, publicaba ayer un bando en el que expresaba que “Ferrol e a súa comarca non poden perder o tren”, esgrimiendo que el futuro pasa por tener una conexión que está llamada a ser “peza chave para vertebrar proxectos xa en marcha” y poniendo sobre la mesa la necesidad de que este medio, “o máis idóneo porque non depende de combustibles fósiles”, sea el que acerque Ferrolterra a “Galicia, España, Europa, o Eixo Atlántico e á rede global”.

Lamentó el regidor que “Ferrol, Eume e Ortegal foron marxinados sistemáticamente nos investimentos importantes para o ferrocarril”, lo que ha dejado una “deficiencia de estructuras, escaseza de servizos, eliminación de frecuencias e tempos de viaxe non competitivos” que provoca una gran dependencia del vehículo privado.

Criticó, asimismo, que sea la ciudad naval la única de las siete gallegas “na que aínda non se iniciou trámite algún” para construir la Intermodal. Por todo ello, insistió, “a cidadanía quere feitos e reclamamos o dereito de que a comarca non sexa escluída; queremos un ferrocarril que chegue en tempo e a tempo”, y finalizó haciendo un llamamiento a participar.

El alcalde Rey Varela publicó un bando municipal llamando a la participación en la movilización

Se sumaba así Rey Varela y el Concello ferrolano a la cascada de apoyos que se han ido conociendo a lo largo de estas últimas semanas, fructificando el trabajo realizado desde el Foro Cidadán polo Ferrocarril, que no solo convocó acciones de protesta previas, sino que mantuvo decenas de reuniones.

Eixo Atlántico

Precisamente, desde el Eixo Atlántico, su secretario general, Xoán Vázquez Mao, les felicita por lograr que “por fin la sociedad civil de Ferrol se haya movilizado”. Fue el organismo del que es responsable quien publicó un exhaustivo informe sobre la conexión ferroviaria con A Coruña que inspiró a la plataforma ciudadana para recuperar la lucha por el tren, cifrando en su momento la reforma total de la vía en 700 millones de euros más el coste de las expropiaciones: “Eso es ‘chocolate del loro’ para el Ministerio”, valora.

Vázquez Mao reitera que “este no es solo un problema de Ferrol, sino de toda Galicia porque se trata de una de las siete ciudades, base de la Marina, uno de los grandes emplazamientos de astilleros, el puerto de aguas profundas de mayor calado de la fachada atlántica y tiene un potencial turístico inmenso. Es necesario un tren competitivo para su desarrollo socioeconómico”, reflexiona.

Además, incide en que “todas las fuerzas políticas tienen más responsabilidad que la ciudadanía: hay un partido que sustenta el Gobierno central y debe presionar a los suyos; hay otro partido que también gobernó y no hizo nada, y teniendo la Alcaldía ferrolana es importante que presione y deje de usar las infraestructuras como arma arrojadiza”. BNG y Sumar, con una “vicepresidenta ferrolana”, deben también ser “exigentes”, concluye el secretario.