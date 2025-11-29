Un conductor ebrio golpea cuatro coches y una moto de madrugada en el centro de Ferrol

La Policía Local dejó avisos en los vehículos alertando de que se habían visto implicados en un siniestro Cedida

"Su vehículo se encuentra implicado en un accidente de tráfico, por su interés debe ponerse en contacto a la mayor brevedad posible con la sección de atestados de la Policía Local de Ferrol con el fin de facilitarle los datos del resto de implicados".

Este es el mensaje que se encontraron los propietarios de cuatro coches y una motocicleta en la mañana de este sábado cuando fueron a recoger sus vehículos, que habían dejado estacionados en la calle del Carmen, en la manzana entre María y Galiano.

Confirman desde el Concello que, en torno a las 3:15 horas un conductor golpeó a los turismos y a la moto. Los agentes municipales le practicaron las pruebas de alcoholemia, dando positivo y tramitándose diligencias en el Juzgado de guardia.

El incidente se saldó sin heridos, afortunadamente, pero sí con cuantiosos daños materiales, afectando a la chapa de los vehículos y a sus protecciones exteriores.