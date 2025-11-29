Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Los trabajos en las F-100 podrían comenzar el próximo mes de enero

El delegado del Gobierno visitó este viernes Navantia Ferrol para conocer el cronograma que maneja el astillero

Marta Corral
Marta Corral
29/11/2025 00:01
Navantia Ferrol reunión del delegado del gobierno con el presidente de Navantia
Navantia Ferrol reunión del delegado del gobierno con el presidente de Navantia
Daniel Alexandre
La orden de ejecución para la modernización de las F-100 se firmará el próximo mes y será a principios de 2026 cuando los buques de la clase “Álvaro de Bazán” comiencen su particular “lifting”. Así lo avanzó este viernes el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que se reunió en Navantia Ferrol con el director del astillero, Eduardo Dobarro, y otros responsables del programa, acompañado del subdelegado en A Coruña, Julio Abalde, para repasar conjuntamente el cronograma previsto para los trabajos, que se prolongarán una década en las gradas ferrolanas. 

El Consejo de Ministros daba luz verde este pasado miércoles a la inyección de 3.200 millones de euros para que “unhas fragatas, recoñecidas en todo o mundo como plataforma multipropósito”, eliminen las obsolescencias y se conviertan en buques más sostenibles. 

Blanco tildó de “investimento histórico” la cifra, a la que sumó también los 5.000 millones del programa de las F-110 y los 703 consignados para la construcción del Buque de Aprovisionamiento de Combate que sustituirá al “Patiño”. 

Imagen de archivo de una reparación de las F-100 en Navantia en 2021

Las F-100 se modernizarán en Navantia para que operen hasta 2045 y generen 3.500 empleos en Ferrol

“Non é un investimento illado, inscríbese nunha estratexia máis ampla e ambiciosa”, presumió el delegado, añadiendo que Ferrol es la ciudad gallega que más inversión estatal está recibiendo. El objetivo, dijo, pasa por “transformar Ferrolterra revitalizando o tecido industrial, estratéxico para España, e devolvendo a confianza a unha comarca que estivo demasiado tempo no lado oscuro e agora recupera o sorriso”. 

Porque, incidió, “detrás desas cifras millonarias hai algo moito máis importante: persoas, familias, oportunidades...”, valorando la creación y conservación de empleo “cualificado, tecnolóxico e estable” que sirve para “fixar poboación que dinamiza barrios, comercio e talento”. 

Formoso con la ministra de Defensa, Margarita Robles

La Diputación y el comité de Navantia celebran la llegada a Ferrol del programa de modernización de las F-100

En este sentido, alabando las bondades del Ejecutivo de Pedro Sánchez y al propio presidente del Gobierno, Pedro Blanco comprometió que “imos seguir apostando pola ría de Ferrol” y analizó que “as cousas están cambiando nesta cidade e este contrato é un signo de progreso, un paso de xigante co que aseguramos unha década de emprego”. 

En época de “realidades” y no de “promesas”, concluyó que la ciudad naval “non só sigue viva, senón que lidera unha nueva reindustrialización con pegada en España e Europa”.

Minimizar los tiempos de parada de los buques de la armada

Son diez años los que tiene por delante el programa de modernización de las F-100 y uno de los retos, confirmó Dobarro, es reducir al máximo su tiempo de inoperatividad. 

Por eso están en coordinación con la Armada para encajar los trabajos en las paradas que las fragatas ya tenían previstas siempre que sea posible y minimizar su ausencia en las misiones internacionales.

