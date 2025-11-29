La obra mayor no deja de crecer en Ferrol: un 17% más que el año pasado

Edificio en rehabilitación en la calle Real Emilio Cortizas

El Concello de Ferrol va camino de récord en la concesión de licencias de obra mayor. Los datos del área de Urbanismo que dirige Blanca García Olivares indican que entre enero y noviembre se han emitido 146 permisos, más que en cualquiera de los años anteriores: en 2024 eran 125 a estas alturas del año; en 2023, 105; en 2022, 138; y en 2021, 116.

Las cifras son reflejo del momento económico que vive la ciudad y que se traslada también a aspectos como el desempleo –está en su nivel más bajo desde hace casi dos décadas–, las afiliaciones a la Seguridad Social –ya instalado por encima de las 20.000, algo insólito– y la tipología de sociedades que se fundan con el objeto social de construcción, reformas y compraventa de inmuebles.

El empleo en el naval está ejerciendo una fuerza tractora que demanda más pisos, según explica la edila. “Se están combinando varios factores”, apunta. “Uno es la falta de vivienda en general, y eso supone que hay ahora mismo gente de otras ciudades cercanas que está viniendo a vivir aquí porque en otros lados no hay y, la que hay, está a precios imposibles”, argumenta García Olivares.

La próxima resurrección del edificio desconocido que fue faro cultural para Carvalho, Torrente Ballester y Hildegart Más información

La demanda de empleo tiene también mucho que ver en esta situación. No es solo el precio en sí, sino, subraya la concejala, “que hay más ofertas laborales relacionadas con el naval y está llegando gente que necesita casa”, pero también, resalta, las posibilidades que abren las ayudas a la rehabilitación “tanto por parte del Concello como de la Xunta. Si juntamos todo esto, la realidad son los datos”.

Retorno a A Magdalena

El incremento de las licencias de obra mayor se produce en los grandes barrios. A Magdalena lidera este capítulo y, a día de hoy, son 57 este año. La subida es notable, pues en 2024 eran 36 y en 2023, 35. En Canido también se ha pasado de las 11 del ejercicio pasado a las 18 del actual; en Esteiro, de 11 a 16, y en O Inferniño, de siete a 10.

También crece en San Xoán-Bertón y San Pablo-Catabois y, entre las áreas más pobladas, solo en Ferrol Vello (de 16 baja a siete) y Ultramar (de siete a tres) empeoran los datos con respecto a 2024. De este modo, sigue siendo, ahora con más diferencia, el barrio de A Magdalena el que más demanda absorbe, una tendencia que, pronostica García Olivares, se prolongará a corto plazo y a la que se sumarán otras áreas colindantes.

Incursión en las entrañas de Real 159: la huella de quien dotó a Ferrol de una imagen de ciudad Más información

“Lo mismo le va a pasar a Ferrol Vello”, dice, “que ya vemos que está empezando. Claramente va a ser así porque está en la misma situación que hace una década estaba A Magdalena, y mira cómo ha cambiado”, subraya la edila.

El barrio de los andamios

Dentro de la categoría de obra mayor hay hasta doce categorías, desde acondicionamiento de local e instalación de ascensor hasta rehabilitación interior o integral. La medida del dinamismo la otorga el hecho de que sea precisamente esta última modalidad, la rehabilitación integral, la que lidera las licencias de obra mayor.

Son un total de 27, siete más que en el mismo periodo –enero a noviembre– que en 2024 y por encima de la rehabilitación interior y de rehabilitación con cambio de uso de planta baja, que es la que más está creciendo, al pasar de ocho licencias a 20. “Estamos hablando de más que duplicar el número”, resalta Blanca García, que sitúa los dos focos de incremento en Esteiro y Caranza.

El perímetro de la plaza de Amboage tendrá su segundo garaje con la reforma del edificio de Rivero Más información

“En estos barrios había mucho entresuelo y mucho bajo de promociones que habían quedado prácticamente a ladrillo vista y nuestro Plan Xeral de Ordenación Municipal –PXOM– no lo permitía hasta hace muy poco en esos barrios”. Sin embargo, una modificación legislativa aprobada a finales del año pasado por la Xunta cambió esa situación.

“Es una modificación de la ley de presupuestos que entró en vigor en enero de este año y que permitía el cambio de uso comercial a vivienda. Al ser una normativa con ese rango, prevalece sobre nuestro plan de urbanismo”, explica.

Es cierto que esa posibilidad se ha podido ver en los últimos casos en algunas actuaciones del centro, por ejemplo, como la esquina de Real con Méndez Núñez –que antiguamente era la tienda de moda Cosquillas–, pero su número era hasta ahora anecdótico. “Es una tendencia que se está extendiendo, como en muchas otras ciudades”, apunta la responsable del área de Urbanismo del Concello.