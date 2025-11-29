La coral del Área Sanitaria de Ferrol ejerció de anfitriona en el Festival de Outono

Las corales animaron la jornada del pasado viernes Cedida

El Área Sanitaria de Ferrol celebró su Festival de Outono de Corais con la colaboración de la Asociación Deportiva e Cultural da Área Sanitaria Ferrolá (Adecasfe) y con las actuaciones de Airiños de Caranza, Alecrín de Brión y el conjunto Coral del Área Sanitaria de Ferrol, en el Hospital Naval.

La Coral del Área Sanitaria de Ferrol se fundó en la Navidad de 2006. Actualmente está dirigida por David Sanmartín González y está constituida, en su mayor parte, por profesionales del ámbito sanitario, familiares y amigos.

Aprovechan este festival para recordar que “abren as portas a todos os profesionais da Área Sanitaria e, en xeral, aos interesados en cantar”.