Ferrol alza la voz contra la violencia machista

La compañía de Fran Sieira danzó en el escenario del teatro Emilio Cortizas

El teatro Jofre acogió este sábado el acto central del programa del Concello para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que incluyó numerosas acciones en los últimos días.

En esta ocasión, la ciudadanía tomó la palabra y se proyectó un vídeo en el que tomaron parte ciudadanos de a pie y representantes de diferentes ámbitos y colectivos de la urbe, alzando su voz contra la violencia género.

Durante el acto, se procedió también a dar lectura a la declaración institucional, que recoge, entre otros datos, el número de mujeres y hasta niños, que han sido asesinados en lo que va de año.

Casi cuarenta mujeres (38) que han muerto a manos de sus parejas o exparejas, muchos casos hombres con los que ya no convivían o sobre los que pesaba una orden de alejamiento, evidenciando como muchas veces que los recursos que facilita la administración no son suficientes para evitar estas muertes.

Elvira Miramontes, concejala de Igualdade e Muller en Ferrol: "Si a una mujer la maltratan, debe tener muy claro a qué lugares puede acudir"

Se volvió a recordar, como ya se había hecho en el acto institucional celebrado en el Concello el mismo día 25 de noviembre, el número de mujeres asesinadas desde el año 2003, cuando se decidió contabilizar a todas las víctimas, que suman nada menos que 1.333. El manifiesto condena también cada acto, cada agresor y “a quen nega, miniza ou xustifica a existencia desta violencia”.

El documento reconoce, asimismo, el compromiso de la ciudadanía gallega en la lucha contra este mal de la sociedad actual. Durante el acto, que estuvo dirigido por la concejala del área de Muller e Igualdade, Elvira Miramontes, también intervino el regidor, José Manuel Rey Varela, quien volvió a poner en valor el lema elegido para la campaña de este año “Non deamos ao esquecemento”, animando a los presentes a hacer suyo el mensaje y luchar contra todo lo que pueda redundar en ataques contra la mujer o maltrato.

Elvira Miramontes y la también concejala Patricia Cons en el Jofre Emilio Cortizas

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue cuando se proyectó el referido vídeo en el que se recogen testimonios de la ciudadanía contra la violencia, enumerando numerosos micromachismos, como ya se hiciera en el acto institucional del 25N, en el que todos los miembros de la corporación y representantes de entidades y colectivos varios dieron lectura a los mismos.

Transeúntes, universitarios, representantes de medios de comunicación como la directora de Diario de Ferrol, Cristina Rodríguez, o responsables de asociaciones vecinales y culturales. Todos tuvieron ocasión de dar a conocer ciertas actitudes que por ser tradicionales no se entienden como micromachismos.

Microteatro

Además del acto central del teatro Jofre, ayer se sucedieron nuevas representaciones de microteatro, que ya se habían sucedido el viernes. En total han sido veinte las funciones que se han celebrado en entidades vecinales del centro y zona rural pero también en establecimientos hosteleros, para poder llegar así a todos los barrios de la urbe.

Las puestas en escena pretende visibilizar tanto estereotipos de género como los denominados micromachismos. La iniciativa es una forma más de arrojar luz sobre la cuestión de la violencia de género y ciertas actitudes machistas que conviene desterrar de la sociedad.

El programa municipal, no obstante, arrancó ya el 19 de noviembre con el pase de una pieza teatral, a la que siguieron actos en siguientes días como el alumbrado de color violeta de la fachada del Concello y la fuente del Cantón (22 de noviembre hasta el día de ayer); acciones en colegios como scape rooms; stands informativos, activación del punto violeta, charlas en la Casa da Muller y el Edificio Social, talleres en familia, etc.

IV Carrera contra la Violencia

El broche a más de diez días de propuestas dirigidas a visibilizar esta lacra volverá a movilizar a cientos de personas que toman parte este domingo en otra edición, la sexta, de la Carrera contra la Violencia de Género, antes de la cual se celebrará la habitual Marcha Ciclista que organiza también el Consistorio.

En total se han inscrito 940 personas –461 a la carrera y 479 a la andaina–, muchas de las cuales ya han ido a retirar sus dorsales a la Casa da Muller los días previos.

También en este día, antes de que arranque en el Cantón la competición y la marcha –con salida a las 11.10 y 11.11 horas, respectivamente– se pueden retirar las camisetas con sus dorsales. Tanto una modalidad como la otra deberán cubrir una distancia de cinco kilómetros por diferentes calles del centro.