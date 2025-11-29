Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Elvira Miramontes, concejala de Igualdade e Muller en Ferrol: “Si a una mujer la maltratan, debe tener muy claro a qué lugares puede acudir”

Los recursos públicos son gratuitos y ofrecen una cobertura multidisciplinar

Montse Fernández
29/11/2025 23:40
Miramontes durante el acto por el 25N celebrado este sábado en el Jofre
Emilio Cortizas
Elvira Miramontes es la responsable del área municipal de Muller e Igualdade y máxima implicada también en la organización de los actos del 25N del Concello, que culminan este domingo con la carrera y andaina, que volverán a ser multitudinarias, con permiso de la lluvia. 

La concejala sostiene que una mujer tiene que tener muy claro qué recursos existen y ponen a su disposición las administraciones ante un caso de maltrato o violencia de género, del modo que sea que ésta se ejerza. “No están solas y una vez que dan el paso la maquinaria echa a andar”, precisa Miramontes. 

Así, sostiene la edila que es un trabajo conjunto que puede implicar a ámbitos diversos como el administrativo, el judicial y hasta el policial. “A veces llegan y hay que presentar algún informe o en ocasiones es necesario acudir a la Policía o a los juzgados a interponer la denuncia”, precisa. 

También señala Elvira Miramontes que es muy importante esa labor de concienciación de la sociedad que se realiza desde las instituciones, como ocurre con los propios actos del 25N, “la gente debe saber cómo reaccionar también si presencia una situación de maltrato”, indica la concejala al tiempo que anima a la sociedad a “no quedarse callados ante la presencia de un caso de abuso”. 

La compañía de Fran Sieira danzó en el escenario del teatro

Ferrol alza la voz contra la violencia machista

Más información

Recuerda, asimismo, que Ferrol dispone de un excelente recurso como es el CIM (Centro de Información á Muller), donde, asegura, “llegan muchas denuncias cada año”. Así, explica que en este espacio, que se encuentra en la calle Lugo, “hay una psicóloga y una asesora jurídica a la que pueden pedir cita o acudir directamente en caso de urgencia”. 

La concejala explica que tanto este servicio como el CIM están pensados para ofrecer soporte a las mujeres con cualquier problema que les afecte. “Problemas laborales, dudas con papeleo, ayuda y soporte psicológico o bien de ámbito judicial”. La edila de Muller añade que en la actualidad la referida oficina atiende una media de 30 consultas semanales. 

Abogacía especializada

La concejala, abogada de profesión, explica que algo que siempre recomienda cuando se presenta denuncia es pedir la presencia de un abogado especializado en este ámbito. “En los casos de violencia de género y agresión se trata de un servicio gratuito en Galicia y es muy importante tenerlo claro para evitar que se produzcan casos de sobreseimiento de causas, como ocurre”, afirma. 

Otro recurso disponible hoy es el Centro Crisis 24 horas, dirigido a víctimas de violencia sexual, que se ha habilitado en dependencias del hospital Novoa Santos, pudiendo llamar al (981 336 791). 

