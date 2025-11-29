El PSOE analiza la realidad del sector cultural de Ferrol a través de las entidades locales

La reunión mantenida este sábado en la Casa do Pobo del PSOE ferrolano Cedida

La Comisión Executiva de la Agrupación Socialista de Ferrol promovió este sábado un encuentro con las entidades del sector cultural de la ciudad con el objetivo de analizar su situación en la actualidad y recabar sus aportaciones de cara a conformar el programa con el que concurrirán a las próximas elecciones.

El secretario xeral, Ángel Mato, valoró “moi positivamente” la jornada, que se desarrolló en la Casa do Pobo con la presencia de una veintena de personas, trasladando que “afondaron en problemáticas que xa coñeciamos e explicaron outras das que tiñamos menos información; pero, sobre todo, lanzaron moitas ideas” y avanzando que “agora analizarémolas e terémolas en conta para elaborar as nosas propostas de futuro”.

Diez entidades

La cita está enmarcada en el programa de contactos sectoriales que está poniendo en marcha el PSdeG-PSOE de Ferrol, explican los socialistas. En esta ocasión, participaron una decena de entidades representadas por sus responsables, contando con la presencia de miembros del Club de Prensa, Fuco Buxán, Real Coro Toxos e Froles, Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Filarmónica Ferrolana, Meninas de Canido, Coordinadora de Rondallas y la Sociedade Cultural Columba con sede en Covas.

Al finalizar la reunión, destacó Mato que los socialistas tienen en marcha varias iniciativas encaminadas a “manter aberta unha canle de comunicación permanente” no solamente en lo que respecta al tejido asociativo, sino también a la ciudadanía que no está bajo el paraguas de ninguna asociación.

Las reuniones sectoriales, que celebraron este sábado su segunda edición, tienen, según el secretario xeral, un “dobre obxectivo”. Así, por un lado, tratan de “detectar necesidades, escoitar as inquedanzas e recoller propostas que dean resposta aos problemas” y, además, “analizar toda esa información recollida nestes encontros co obxectivo de que sirva para fornecer o noso programa político con propostas de futuro para Ferrol”, afirmó Mato.