Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Marcide continúa este domingo con las vacunaciones contra la gripe

Se ha llamado a la franja de 60 años de forma excepcional a este espacio y se retomará en el centro de salud

Redacción
29/11/2025 22:40
Ya se ha conseguido inyectar al 55,7% de estas edades
Ya se ha conseguido inyectar al 55,7% de estas edades
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El laboratorio de análisis clínicos de la planta 0 del Arquitecto Marcide continuará este domingo con una jornada extraordinaria de vacunaciones contra la gripe

Están llamadas en toda la comunidad unas 33.000 personas de entre 60 y 69 años, que fueron citadas en los últimos días por parte de la Consellería de Sanidade por SMS. La franja horaria que se ha fijado para este fin de semana es de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Se trata de una medida de anticipación con el objetivo de aumentar la cobertura de vacunaciones ante el inicio de la onda epidémica de gripe, que actualmente está en nivel bajo aunque, como advierten desde el Área Sanitaria, con una tendencia creciente. 

La vacuna de la gripe llega estos días a los mayores de 60 años y personal de servicios esenciales

Más información

La campaña de vacunación contra la gripe y el covid comenzó el pasado mes de septiembre y desde el 10 de noviembre se ha empezado a vacunar a las personas de entre 60 y 69 años en los centros de salud y consultorios hasta esta cita excepcional en el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF). 

Ya se ha inyectado al 55,7 % de las personas de esas edades y quienes no reciban la convocatoria para este fin de semana serán avisados desde la Dirección Xeral de Saúde Pública para acudir a su centro de salud. 

Te puede interesar

Rúa Carme 21 local Espíritu del Café

El Espíritu del Café, nuevo local en el triángulo cafetero de Ferrol
Montse Fernández
Imagen de archivo de un feirón en Valdoviño

Valdoviño celebra este domingo en la Porta do Sol el feirón mensual con puestos especiales
Redacción
Los populares de Ortegal se dieron cita este sábado en una comida de Navidad

Los populares ortigueirenses celebraron su comida de Navidad con la asistencia de Paula Prado
Redacción
Juan Penabad Muras, Valentín Calvín e Isabel Rego

Los presupuestos de Ortigueira se aprueban tras el acuerdo entre PP y PSOE
Redacción