El Marcide continúa este domingo con las vacunaciones contra la gripe

Ya se ha conseguido inyectar al 55,7% de estas edades Cedida

El laboratorio de análisis clínicos de la planta 0 del Arquitecto Marcide continuará este domingo con una jornada extraordinaria de vacunaciones contra la gripe.

Están llamadas en toda la comunidad unas 33.000 personas de entre 60 y 69 años, que fueron citadas en los últimos días por parte de la Consellería de Sanidade por SMS. La franja horaria que se ha fijado para este fin de semana es de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Se trata de una medida de anticipación con el objetivo de aumentar la cobertura de vacunaciones ante el inicio de la onda epidémica de gripe, que actualmente está en nivel bajo aunque, como advierten desde el Área Sanitaria, con una tendencia creciente.

La vacuna de la gripe llega estos días a los mayores de 60 años y personal de servicios esenciales Más información

La campaña de vacunación contra la gripe y el covid comenzó el pasado mes de septiembre y desde el 10 de noviembre se ha empezado a vacunar a las personas de entre 60 y 69 años en los centros de salud y consultorios hasta esta cita excepcional en el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

Ya se ha inyectado al 55,7 % de las personas de esas edades y quienes no reciban la convocatoria para este fin de semana serán avisados desde la Dirección Xeral de Saúde Pública para acudir a su centro de salud.