El Gobierno confía en rematar el ramal puerto-estación de Ferrol sin retrasar la conexión con Curuxeiras

El delegado del Gobierno confirmó la intención del ejecutivo de empezar las obras cuanto antes

Redacción
29/11/2025 00:14
Navantia Ferrol reunión del delegado del gobierno con el presidente de Navantia
Pedro Blanco durante su comparecencia en Navantia
Daniel Alexandre
Desde la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, su presidente, Francisco Barea, mostraba su preocupación esta semana por la demora del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en comenzar a ejecutar la renovación del tramo de vía que les corresponde para que el tren pueda, al fin, llegar a las dársenas portuarias. 

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, lanzaba este viernes al respecto un mensaje de tranquilidad, incidiendo durante su reunión en Navantia que “comezarán a bo seguro pronto, pero en canto esté rematada a do porto exterior chegaremos todos xuntos”, aseguró sobre unos trabajos que se licitaron el pasado mes de mayo y que estaban planificados en, al menos, trece meses de tarea que deberían empezar ya para no darse la coyuntura de tener los itinerarios entre los muelles listos a la espera de su conexión con la vía. 

Francisco Barea: “Decir que una obra va a comenzar en semanas es muy impreciso, puede ser un año”

En concreto, el ramal que debe adecuarse es el que discurre entre la estación de trenes y el túnel de A Malata, 1.800 metros adjudicados a Ferrovial por 23 millones de euros. A principios de este mes de noviembre, la Unión Temporal de Empresas Applus Tylin se hizo con la asistencia técnica de los trabajos por un importe de 1,7 millones. Barea fechó en el segundo semestre del 2026 la finalización de su parte. 

