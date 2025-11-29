El Foro Conecta Galicia que impulsa Diario de Ferrol abordará con expertos temas de seguridad y defensa

Imagen del anterior foro organizado por este periódico, que trató sobre promoción turística Daniel Alexandre

Cuenta atrás para la celebración, el próximo jueves 4 de diciembre, del Foro Conecta Galicia 2025 que impulsa la Editorial El Ideal Gallego y organiza este periódico en la Sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav.

Se trata de una cita abierta a la ciudadanía que comenzará a las 9.30 horas y abordará, desde diferentes prismas y con personas expertas, la “Industria de defensa: un sector estratégico con base en Ferrol”.

Rubén Ventureira, director editorial, será el encargado de abrir la jornada tras un café de bienvenida, dando paso al alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela.

A continuación, se desarrollarán dos mesas redondas que acercarán a los presentes a los ámbitos de “Seguridad, defensa y aeroespacio”, una primera que se centra en la realidad gallega y otra que profundiza en las oportunidades que se abren en estos ámbitos para los sectores estratégicos de la industria de la comunidad.

Empresarios, asociaciones y clústeres sectoriales tomarán la palabra en una cita que clausurará la conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, antes de concluir con un cóctel de networking. Las personas interesadas en asistir deben anotarse previamente a través de esta página web.