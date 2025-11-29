Desbroces, limpiezas y mantenimiento dentro del Plan de Barrios a su paso por Recimil

Un operario limpiando de hierbas el pavimento de Porta Nova Cedida

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servizos, José Tomé, se reunieron el pasado viernes con la AVV Recimil en el marco del Plan de Barrios, repasando con la entidad algunos de los proyectos que ya están en marcha en la zona.

La rehabilitación del Bambú Club como centro cívico, la renovación de las envolventes en la calle Neda y la adjudicación de la rehabilitación de cuatro viviendas, además del pavimento del perímetro del mercado, fueron algunos de los temas a tratar.

Entre las actuaciones de mantenimiento que se llevaron a cabo estos días, destaca el Concello la siega de todas las zonas verdes del barrio por parte de la empresa de Parques y Jardines, sumando más de 5.900 metros cuadrados.

Además, en la plaza 10 de Marzo se plantaron 700 flores de temporada. Asimismo, el servicio de limpieza ejecutó tareas de desbroce y chapeo, incidiendo especialmente en la plaza de Sevilla (9.000 metros cuadrados) y en Porta Nova, con una superficie de 3.900.

Se adecuaron sumideros y 116 contenedores. Además, se realizaron cuatro reparaciones por parte de la empresa de mantenimiento eléctrico, se limpiaron los parques infantiles y se repararon juegos en mal estado. Este lunes el Plan de Barrios llega a San Pablo.