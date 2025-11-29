Mi cuenta

Comienza la retirada de la verja del perímetro del antiguo Cuartel de Instrucción para “abrir Ferrol al mar”

Las obras conllevan cortes de tráfico durante los días laborables

Redacción
29/11/2025 22:36
Corte tráfico rúa Espiritu Santo
​Los operarios trabajando en la zona el pasado viernes
Daniel Alexandre
La verja que limita el perímetro del antiguo Cuartel de Instrucción empezó a retirarse el pasado viernes siguiendo la hoja de ruta de las obras para “Abrir Ferrol al mar”, que contemplan un retranqueo del cierre para ampliar la zona pública, por donde pasará el carril bici y habrá un espacio ajardinado además de la acera. 

La valla, instalada en 1997 cuando se ejecutó la reforma del inmueble, se retirará para su revisión y repintado antes de volver a colocarse. Será sobre un murete de nueva construcción que estará más cerca de la fachada del emblemático edificio. 

Se instalará un semáforo como se hizo en Irmandiños para regular el tráfico

Corte de tráfico por las obras de "Abrir Ferrol ao mar"

Debido a estos trabajos, que se prevén concluidos en Navidad, de lunes a viernes habrá restricciones de tráfico. En concreto, se llevará a cabo el corte del carril de circulación más próximo al cierre para facilitar el desarrollo de las tareas, de 8.00 a 18.00 horas. 

