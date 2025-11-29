AzulMandarina, un nuevo espacio para dar rienda a la creatividad de Ferrol

Paula Cartelle pone su sello en cada uno de los espacios que abre al público en Ferrol demostrando su talento como interiorista Jorge Meis

“Aquí somos todos hijos o nietos de ‘bazaneros’ y ‘astaneros’, la creatividad la llevamos dentro”. Estas palabras de Paula Cartelle resumen a la perfección el motivo por el que ha levantado la persiana de AzulMandarina, el nuevo local que esta interiorista y emprendedora ferrolana abrió el pasado mes de octubre en el número 19 de la calle Río Lambre, compatibilizándolo con su exitosa tienda DePatio11 (Doutor Iglesias Parga, 11).

Se trata de un espacio que había comprado como almacén, pero fue arreglándolo poco a poco hasta que se dio cuenta de que podía no ser solo su propio taller, sino el de todas aquellas personas que estén buscando un lugar donde desarrollar sus iniciativas.

“Quiero que sea para todo el mundo. Que si tú quieres mañana reunirte con seis amigas puedas hacerlo aquí, o montar una presentación o una exposición. Puede alquilarse por horas o con una periodicidad, como las profesoras que dan algunos de los talleres que tenemos fijos en el calendario”, explica Paula mientras la santiaguesa Elena Mahía, de BJCandleStudio —marca de velas ecológicas que forma parte de Artesanía de Galicia—, imparte una clase magistral.

Como ella, la agenda de AzulMandarina —que se puede seguir en Instagram— está repleta de cursos monográficos, como uno de pendientes con arcilla polimérica el próximo día 13 de diciembre a cargo de Sestras; pero también de talleres semanales con grandes profesionales de Ferrolterra.

Taller de velas con la reconocida artesana de BJCandleStudio Jorge Meis

Así, en el “claustro” encontramos a Mai Estudio Cerámica con clases de barro; a Cristina Ingenio Culinario compartiendo conocimientos gastronómicos; a Blanca Vila al frente de las aulas de arte; a Beti Fraga con cestería, y a Crafty Lu con bordados en punto y otras labores en lana como ganchillo.

Comodidad

“El concepto es muy fácil: un espacio donde estar cómodas y que cada uno lo use para lo que quiera, dentro de una normalidad”, resume Paula, enumerando que las profesoras “fijas” tienen grupos con horarios específicos y “lo que yo intento es proponer monográficos los fines de semana”.

Además, pensando en que la crianza no sea un impedimento para aprender en AzulMandarina, el taller cuenta con un rincón infantil donde pueden estar los menores entretenidos mientras los adultos se ponen manos a la obra.

AzulMandarina cuenta con un espacio infantil pensando para recibir a menores y facilitar la conciliación mientras los adultos van a clases Jorge Meis

¿Las próximas iniciativas en el horizonte? Además de las joyas poliméricas, volverá un clásico, como es el de las coronas navideñas o como el de este mismo domingo para hacer adornos.

Se trata este de otro nuevo alarde creativo de Paula Cartelle, que inició su andadura con un taller de restauración de muebles en 2013 y abrió una primera tienda en Recimil tres años después que, tras cerrar con la pandemia y obligarla a mantenerse casi en exclusiva “online”, resurgió en 2023 en el barrio de Esteiro.

Los regalos "made in" Ferrol a los que Sus Majestades no se pueden resistir Más información

“Todo es por la gente. Si tuviese que devolver todo el cariño que me dan, tendría que vivir siete veces y hasta los 90 cada una. Me siento muy apoyada”, agradece.