Arranca la temporada de belenes en Ferrol con la apertura de las recreaciones de la Orden Tercera y La Merced

Los protagonistas del Belén de la Orden Tercera instantes antes de abrir las puertas del espacio Emilio Cortizas

La temporada de belenes arrancó oficialmente este viernes en Ferrol, junto con el encendido de la Navidad ferrolana. Una de las referencias en la urbe es su potencial en el ámbito de la recreación de los portales de Belén y uno de ellos, el del gran Alfredo Martín, el de la Orden Tercera, brilla con luz propia, la que le dan los más de 80 años de historia, pero también su propia idiosincrasia, ya que no estamos ante un Nacimiento al uso, es mucho más.

Quien lo haya visitado sabe que no es una reconstrucción, es un viaje en el tiempo, una puesta en escena perfectamente orquestada por los niños que se mueven bajo la plataforma y tiran de los hilos que aportan vida a la aldea, a sus gentes, sus oficios y sus animales. Cada pase, de unos 25 minutos, invita a observar más que una sucesión de figuras, es una invitación a conocer la historia que hay detrás, una “performance” casi teatral que logra emocionar a muchos de los presentes.

El belén de la Orden Tercera EC

Ana Martín es, a día de hoy, el alma detrás del Belén de la Orden Tercera, el espacio en el que se crió, en lugar en el que pasó todas sus Navidades al lado de su padre, acompañándolo y observando primero, admirando su trabajo e imitándolo después, hasta el día de hoy, en el que no solo mantiene vivo su legado sino que también rinde tributo a su progenitor, fallecido hace ya siete años, para que su obra no pierda ni un ápice de su naturaleza.

“Lo aprendí todo de él, me pasé aquí cada Navidad, nosotros no viajábamos como otras familias ni nos marchábamos a casa de los abuelos, teníamos que quedarnos en nuestro Nacimiento y aquí sigo, ocho décadas después”, subraya.

El belén está formado por más de 250 figuras con movimiento (un millar de ellas fijas), y de éstas se han ocupado desde su inicio varios niños, que se mueven mejor que nadie bajo los cimientos de esa aldea en miniatura, moviendo sus hilos para que todo parezca cobrar vida.

Los belenes abren sus puertas en Ferrol Más información

Explica Ana Martín que su trabajo es “fundamental” para marcar la diferencia con respecto a otros belenes que se pueden visitar. Los pajes, Zeltia e Inés Rendueles, son dos hermanas que se encargan, alternándose, de hacer una función cada una y poner voz a la cantinela de la narración del Belén.

“Con su voz las figuras cobran vida”, explica Martín, quien añade que otro elemento diferencial es que “el nuestro no tiene un movimiento mecánico, las piezas se mueven a mano gracias a la grandeza y saber hacer de Pablo y Hugo, que están bajo el tablero.

Los dos tienen auténtica vocación belenista y contribuyen a que la visita sea un espectáculo. Además, ensayan durante semanas para saber cómo se mueve cada figura”, señala Martín. Por su parte, Yerai y Juan se encargan también de recrear el día y la noche en el espacio.

Salatiel Ilmar, el emisario real, atenderá a los niños en la Orden Tercera en Ferrol Más información

También regresa este año una nueva edición del IV Concurso de Belenes Alfredo Martín, que nació para rendir tributo al belenista tras su fallecimiento y que acumula éxitos cada edición. Un año más, se convocan dos modalidades: belenes familiares y de asociaciones y colectivos.

Las inscripciones pueden realizarse en el teléfono 620 599 403 o en el whatsapp 605 619 357. El jurado visitará todos los belenes hasta el día 22 de diciembre.

Chocolate en la Merced

Asimismo, en el número 42 de la calle Dolores se respiraba Navidad en la tarde ayer con la apertura del Belén de la cofradía de la Merced. El acto contó además con animación musical de mano del Coro Mosaico.ç

Tampoco faltó el tradicional chocolate solidario, al precio de un euro. El dinero se destinará a la bolsa de caridad de la hermandad mercedaria. La organización entregará tres premios por cada una de las modalidades.

El de la Merced también se puede visitar desde este viernes EC

Los actos de la Merced prosiguen este mismo sábado con la celebración del tradicional Café Solidario, que tendrá lugar esta tarde en el Casino Ferrolano, al que se prevé asista, entre otros, el alcalde de la ciudad. El café solidario se sirve a 6 euros.