Sobran motivos para celebrar este aniversario en La Room

La Vepe será la encargada de pinchar en el séptimo aniversario Cedida

Hace siete años que la calle del Sol de Ferrol volvió a atraer ocio nocturno con la inauguración de La Room, un espacio desde el que trabajan por la “cultura de bar”, como le gusta denominar a la organización, destacando por programar desde música en vivo y sesiones de DJ hasta eventos lúdico-culturales.

Toda esta trayectoria se conmemora este sábado 29, a partir de las 21.30 horas, en una fiesta de aniversario más que vuelve a contar con la caracterización de numerosos artistas invitados y otras sorpresas, con La Vepe en cabina.

Los talentos que hacen historia vuelven a subir al escenario ferrolano de la mano de artistas locales como Carlos P. Sobrín (que será Joaquín Sabina), Alicia López (Lady Gaga), Maikel Rodeiro (Blues Brothers), Susana Adalid (Gala), Roberto Gago (Vicente Fernández “el Rey”), Paula Antón, Vanesa Marín y Susana Vermejo (Bananarama), Lidia India (María Jiménez) y Bea García (Lola Flores).

Además, vendrán otros invitados como Carlos Mos y Pablo Leyra, entre otros por sorpresa.

Recorrido

Desde aquel 30 de noviembre de 2018, cuando Pablo “Occy” y Maximino López empezaron su aventura, han ofrecido alrededor de 740 directos de casi todos los estilos (desde el rock hasta lo tradicional, pasando por el fado o el tango, entre una larga lista), incontables sesiones de electrónica de renombre y una treintena de eventos variados como MicroTeatro, La Room das Mulleres, presentaciones literarias, monólogos, etc. Además, desde el local se entregaron premios a cuatro proyectos de la comarca: Xoán Rubia, Álvaro Lamas, Rafa Pereira y la asociación cultural Centolos FeneRock.