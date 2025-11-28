Más de siete años de prisión para Alfredo Sánchez Chacón, el "Rambo gallego" juzgado en Ferrol

Se podrá apelar la sentencia ante la Audiencia Provincial de A Coruña | Jorge Meis

El Juzgado de lo Penal número dos de Ferrol condenaba durante este viernes a Alfredo Sánchez Chacón a cumplir 7 años y 5 meses de prisión, acusado de tres delitos consumados de robo: uno con fuerza, otro con violencia en casa habitada y el último con intento de fuerza, así como de resistencia.

Entre el año 2021 y principios del 2022, mientras el acusado se encontraba huido tras no regresar de un permiso penitenciario a la cárcel lucense de Monterroso, donde cumplía condena por dos delitos, entre ellos un asesinato en Cuntis, accedió a varias viviendas, tal y como recoge la sentencia que aún no es firme, cabiendo interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña. Asimismo, se detalla la sustracción de bienes con el uso de violencia, con una persona herida por el golpe de un bastón.

Los hechos

Se le sentencia por un robo con fuerza hecho el 29 de diciembre del año 2021 en una vivienda deshabitada de Cabanas. En este caso, después de subirse a una silla y romper una ventana, sustrajo varias latas de comida y otros alimentos. La condena por este crimen es de 14 meses de cárcel.

Tras un juicio que tuvo lugar el pasado lunes, la condena se desglosó en los cuatro delitos anteriormente mencionados. El de mayor gravedad es un robo con violencia en casa habitada y con uso de instrumento peligroso, ocurrido el 25 de enero de 2022. Conforme a los hechos demostrados, el imputado accedió al garaje de una casa en San Sadurniño y se llevó una cartera con 850 euros. Cuando lo sorprendió el propietario del hogar, le asestó un fuerte golpe en la cara con un bastón que utilizaba para caminar. Debido a esto, se le condena a una pena de cuatro años y siete meses de cárcel.

El tercer delito imputado es la tentativa de robo en una casa en O Calvario, en Valdoviño, en febrero de ese mismo año. Después, opuso resistencia frente a un agente de la Guardia Civil, con el que forcejeó y al que intentó golpear, lo que suponen ocho meses de cárcel, además de un año por la tentativa de acceder al domicilio.