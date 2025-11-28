Ferrol, referencia en cirugía robótica superando las 1.500 intervenciones desde el 2021

Un momento del acto de ayer en el Marcide EC

El Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, fue el encargado ayer de inaugurar la XXIX reunión de la Sociedade de Cirurxía de Galicia, que se celebró en el salón de actos del Marcice.

En su intervención, el titular de las políticas sanitarias de la Xunta avanzó que gracias a la inversión del Gobierno autonómico de más de 56 millones de euros, para dotar a cada hospital de referencia de un robot, ha permitido realizar ya más de 11.400 intervenciones.

Estos equipos están hoy plenamente integrados y son compartidos por múltiples especialidades, desde cirugía general hasta urología o ginecología. El conselleiro también informó que las cifras sitúan al Área Sanitaria de Ferrol a la cabeza en el ámbito de la cirugía robótica, “ao superar as 1.500 operacións desde 2021 e realizando só no que vai de ano máis de 500”.

Caamaño también hizo referencia al carácter pionero del CHUF en relación a la colaboración entre cirugía y la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal de Dixestivo. “Ademáis, Ferrol incorporou técnicas innovadoras como a fibra láser para o tratamento ambulatorio das fístulas anais e realizou a primeira cirurxía bariátrica da área no ano 2019”, remarcó.

Por su parte, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participó también en el acto inaugural de este evento que reúne a profesionales del ámbito quirúrgico de toda Galicia para compartir conocimientos, avances y experiencias en un entorno de colaboración y aprendizaje. Sobre ello, el regidor precisó que se trata de “un encontro que constitúe un foro idóneo para compartir innovacións, descubrimentos e experiencias”, afirmó.

Rey Varela también se refirió a los ejercicios desarrollados en el Hospital Naval en la mañana de este viernes. “Estas iniciativas son fundamentais para adaptar as instalacións ás novas demandas da cirurxía, que está en constante evolución”, afirmó el primer edil.

El alcalde agradeció a la sociedad, presidida por Manuel Díaz, que “teña elixido Ferrol para a celebración desta cita, e aproveitamos para invitalos a que coñezan a nosa cidade estes días”, una frase que repite el regidor en cada evento que trae a la ciudad a gente llegada de otros rincones de Galicia.

Citación extraordinaria covid

Vacunación extraordinaria

En otro orden de asuntos, y dado que estamos inmersos en una nueva ola de gripe, Sanidade ha decidido activar un programa de vacunación extraordinario dirigido a la población de 60 y más años, que ha sido citada por SMS.

Unas 33.000 personas de entre 60 y 69 años han sido convocadas para inmunizarse en los hospitales de referencia. En el caso de Ferrolterra, las inoculaciones se harán en la planta 0, del Marcide, en el laboratorio de análisis clínicos.