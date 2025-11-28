Concierto
El teatro Jofre acoge este domingo el V Encontro Vocal con grupos de Galicia y Portugal
Los locales Concerto Tempo estrenarán la obra de su director, José Antonio García Mato, "A San Andrés de Teixido"
La quinta edición del Encontro Vocal “Cidade de Ferrol”, que organiza el Concello, tendrá lugar este domingo 30, a las 18.30 horas en el teatro Jofre.
En esta ocasión participará el Proxecto Vocal Concerto Tempo, que estrenará la obra “A San Andrés de Teixido”, del director José Antonio García Mato, el Coro Vilancico y la agrupación de origen portuguesa CouraVoce.