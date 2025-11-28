El teatro Jofre acoge este domingo el V Encontro Vocal con grupos de Galicia y Portugal

La agrupación Concerto Tempo ofreciendo otro estreno absoluto, en la capilla de la Merced Jorge Meis

La quinta edición del Encontro Vocal “Cidade de Ferrol”, que organiza el Concello, tendrá lugar este domingo 30, a las 18.30 horas en el teatro Jofre.

En esta ocasión participará el Proxecto Vocal Concerto Tempo, que estrenará la obra “A San Andrés de Teixido”, del director José Antonio García Mato, el Coro Vilancico y la agrupación de origen portuguesa CouraVoce.