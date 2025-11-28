Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Concierto

El teatro Jofre acoge el V Encontro Vocal con grupos de Galicia y Portugal

Los locales Concerto Tempo estrenarán la obra de su director, José Antonio García Mato, "A San Andrés de Teixido"

Redacción
28/11/2025 23:39
La agrupación Concerto Tempo ofreciendo otro estreno absoluto, en la capilla de la Merced
La agrupación Concerto Tempo ofreciendo otro estreno absoluto, en la capilla de la Merced
Jorge Meis
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La quinta edición del Encontro Vocal “Cidade de Ferrol”, que organiza el Concello, tendrá lugar este mismo sábado 29, a las 18.30 horas en el teatro Jofre

En esta ocasión participará el Proxecto Vocal Concerto Tempo, que estrenará la obra “A San Andrés de Teixido”, del director José Antonio García Mato, el Coro Vilancico y la agrupación de origen portuguesa CouraVoce.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Navantia Ferrol reunión del delegado del gobierno con el presidente de Navantia

El Gobierno confía en rematar el ramal puerto-estación de Ferrol sin retrasar la conexión con Curuxeiras
Redacción
Navantia Ferrol reunión del delegado del gobierno con el presidente de Navantia

Los trabajos en las F-100 podrían comenzar el próximo mes de enero
Marta Corral
Encendido Navidad 2025

Álvaro Carreras enciende la Navidad y desata la locura en las calles de Ferrol
Marta Corral
El Foro y la CIG llamaron a la manifestación

El Foro polo Ferrocarril apuesta por una “unidad cívica y popular” en la manifestación del domingo
Redacción