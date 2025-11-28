Mi cuenta

Ferrol

El Foro polo Ferrocarril apuesta por una “unidad cívica y popular” en la manifestación del domingo

El acto suma apoyos de sindicatos, entidades y partidos por la modernización del tren en la zona

Redacción
28/11/2025 23:10
El Foro y la CIG llamaron a la manifestación
El Foro y la CIG llamaron a la manifestación
Cedida
El Foro Ferrolán polo Ferrocarril, que trabaja desde hace meses en la búsqueda de una unidad para la demanda conjunta y multitudinaria de una mejora en las comunicaciones desde la ciudad naval por tren, tanto en infraestructuras como en horarios y conexiones, prepara ya la gran manifestación de este domingo, que partirá a las 12.00 horas de la propia estación de ferrocarril ferrolana.

Entre tanto, continúa manteniendo las últimas reuniones hasta este acto –seguirá posteriormente con su trabajo reivindicativo–.

Este viernes, la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, mantuvo una reunión con el colectivo, acompañada de los ediles de Facenda, Román Romero y de Transportes, Mar Gómez, para trasladar el apoyo del gobierno local a las reivindicaciones del Foro. Se abordaron, además, cuestiones como la necesidad de un plan integral de mejora de la línea Ferrol-A Coruña, la modernización de la vía y de las estaciones o el refuerzo de las conexiones intercomarcales.

Usuarios de FEVE que presentaron una reclamación

El Foro Cidadán polo Ferrocarril sigue recabando apoyos para el domingo mientras usuarios critican el servicio

Más información

También la CIG-Ferrol expresó ayer su apoyo en una comparecencia junto a representantes del Foro. El secretario comarcal de la CIG, Xoán Galdo, denunció que Ferrolterra, Eume e Ortegal “non pode seguir cunhas infraestruturas ferroviarias propias do século XIX” exigiendo un medio eficaz, eficiente, sostenible y que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Miembros del Foro se reunieron este sábado en el Ateneo

Goteo de apoyos al ferrocarril

Más información

También Sumar Galicia y Ferrol en Común mantuvieron ayer una reunión con el Foro en el que mostraron su apoyo a sus reivindicaciones y abordaron las prioridades para modernizar las líneas ferroviarias de Ferrol. Eume y Ortegal.

El grupo Sumar se comprometió, en boca del diputado Manuel Lago, a incorporar estas demandas a los presupuestos generales del Estado de 2026 y a impulsar en el Congreso una declaración de apoyo a las reivindicaciones de Ferrolterra.

Las Feanpas y la asociación Fuco Buxán mostraron también explícitamente su apoyo a las reivindicaciones que son compartidas por la comarca.

