Ferrol

El Black Friday anima las compras en la zona, sobre todo en espacios cubiertos

Muchos de los saldos aplicados se mantendrán todavía unos días más en algunas de las tiendas de la urbe

Montse Fernández Ares
Montse Fernández Ares
28/11/2025 22:00
Muchas personas aprovecharon los descuentos para comprar regalos de Navidad
Muchas personas aprovecharon los descuentos para comprar regalos de Navidad
D.Alexandre
Los descuentos del Black Friday volvieron a sentirse más en el centro comercial Odeón que en las tiendas de la urbe naval, sobre todo durante la tarde, cuando la lluvia volvió a hacer acto de presencia. No obstante, el trasiego de gente en busca de gangas fue continuo durante toda la jornada en el comercio de proximidad ferrolano, donde muchos negocios colgaban sus carteles sumándose a esta, ya tradicional, campaña del viernes negro, que no todos ven con buenos ojos, pues se produce justo antes de una de las fechas de mayor volumen de compras de todo el año. Así pues, siempre hay tiendas que deciden no sumarse a la iniciativa.

En la denominada milla de oro de la urbe, la Calle Real, el movimiento de curiosos arrancaba ya de buena mañana, con la apertura de tiendas. Si bien es cierto que la mayoría de negocios, como hacen también las grandes marcas de moda como las del grupo Inditex, aplicaban descuentos solo en algunas prendas seleccionadas. En la mayoría de zapaterías como Vicky Nores o Centro Piel, los descuentos oscilaron entre el 10, 15 y 20%.

Quienes gustan de la ropa deportiva también pudieron disfrutar de las rebajas de hasta el 30% que ofreció Quicksilver

Otras tiendas con ropa de firma, como Bimba y Lola o Adolfo Domínguez, se sumaron a la campaña con descuentos en algunas prendas, con rebajas de hasta el 50% del valor total.

Centro comercial Odeón

Narón fue el municipio elegido por muchos para darse a una jornada de compras y es que el tiempo invitó a resguardarse.

En resumen: muchas colas y poco parking. Estas dos cuestiones centraron el día en el centro comercial Odeón, donde las tiendas estaban llenas, independientemente del producto, y ya hubo quien se quedaba sin aquello que iba a buscar a pesar de ser primera hora de la tarde.

El gran comercio rozaba el lleno, con promociones que llegaban al 50% en las marcas de la cadena Inditex, y que rebasaban este porcentaje en aquellas enfocadas en el mundo de la belleza y la cosmética

También en el resto de naves del polígono, como los bazares o los grandes supermercados que, como Alcampo, decidían sumarse a esta campaña, contaron con una considerable afluencia durante la totalidad del día.

Y entre las compras, un poco de todo. Hubo quien aprovechó los descuentos para darse “un caprichito”, pero también aquellos que acababan de comprar los regalos navideños.

