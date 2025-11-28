Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cine

Dos pases especiales para aprovechar un gran día en el Duplex: “Leo & Lou” y “La voz de Hind”

A la primera, filmada en la comarca, irá el director, y la segunda cuenta con la colaboración de Ferrol con Palestina

Redacción
28/11/2025 22:57
“La voz de Hind” ganó el Premio del Público con la mayor nota media de la historia del Festival de San Sebastián
“La voz de Hind” ganó el Premio del Público con la mayor nota media de la historia del Festival de San Sebastián
Cedida
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La tarde-noche de este sábado 29 en el Duplex Cinema será una de las imperdibles para buena parte del público, que podrá disfrutar de dos propuestas particularmente especiales como son uno de los pases a los que asisten los creadores de la película. En este caso será el director Carlos Solano, que se acercará a la ciudad para presentar “Leo & Lou”, una obra que no solo destaca por haberse rodado en los alrededores de Ferrol sino también por ofrecer una historia conmovedora sobre diversidad, segundas oportunidades y la familia que se elige.

Territorios como Redes, Monfero, Covas o Narón sirven de escenario para esta producción, que se estrenó el día 7 de este mes y que la semana pasada ganó el premio al Mejor Film del Just Film-Children’s Competition de Estonia, además de haber obtenido una Mención Especial en el Festival de Mar de Plata, en Argentina

Este pase de “Leo & Lou”, protagonizado por Julia Sulleiro e Isak Ferriz, acompañados de otros actores de relieve como Manuel Manquiña, Marta Larralde, María Pujalte y Maggie Civantos, empezará a las 17.30 horas. Las entradas pueden adquirirse por anticipado a través de la página web o en el propio cine.

Palestina

Ferrol con Palestina colabora en la proyección de “La voz de Hind”, bajo el lema de “Non deixemos de mirar a Palestina”. Esta tarde, a las 19.30 horas, la sesión será presentada por una representación del colectivo junto a una de las personas más implicadas en esta lucha a nivel local, el médico palestino y vecino de la ciudad Amir Ismail

El film, que ya es un símbolo de resistencia palestina, ganó el premio del jurado en el Festival de Venecia y el del Público en San Sebastián con la mayor nota media de su historia.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Navantia Ferrol reunión del delegado del gobierno con el presidente de Navantia

El Gobierno confía en rematar el ramal puerto-estación de Ferrol sin retrasar la conexión con Curuxeiras
Redacción
Navantia Ferrol reunión del delegado del gobierno con el presidente de Navantia

Los trabajos en las F-100 podrían comenzar el próximo mes de enero
Marta Corral
Encendido Navidad 2025

Álvaro Carreras enciende la Navidad y desata la locura en las calles de Ferrol
Marta Corral
La agrupación Concerto Tempo ofreciendo otro estreno absoluto, en la capilla de la Merced

El teatro Jofre acoge el V Encontro Vocal con grupos de Galicia y Portugal
Redacción