Dos pases especiales para aprovechar un gran día en el Duplex: “Leo & Lou” y “La voz de Hind”

La tarde-noche de este sábado 29 en el Duplex Cinema será una de las imperdibles para buena parte del público, que podrá disfrutar de dos propuestas particularmente especiales como son uno de los pases a los que asisten los creadores de la película. En este caso será el director Carlos Solano, que se acercará a la ciudad para presentar “Leo & Lou”, una obra que no solo destaca por haberse rodado en los alrededores de Ferrol sino también por ofrecer una historia conmovedora sobre diversidad, segundas oportunidades y la familia que se elige.

Territorios como Redes, Monfero, Covas o Narón sirven de escenario para esta producción, que se estrenó el día 7 de este mes y que la semana pasada ganó el premio al Mejor Film del Just Film-Children’s Competition de Estonia, además de haber obtenido una Mención Especial en el Festival de Mar de Plata, en Argentina.

Este pase de “Leo & Lou”, protagonizado por Julia Sulleiro e Isak Ferriz, acompañados de otros actores de relieve como Manuel Manquiña, Marta Larralde, María Pujalte y Maggie Civantos, empezará a las 17.30 horas. Las entradas pueden adquirirse por anticipado a través de la página web o en el propio cine.

Palestina

Ferrol con Palestina colabora en la proyección de “La voz de Hind”, bajo el lema de “Non deixemos de mirar a Palestina”. Esta tarde, a las 19.30 horas, la sesión será presentada por una representación del colectivo junto a una de las personas más implicadas en esta lucha a nivel local, el médico palestino y vecino de la ciudad Amir Ismail.

El film, que ya es un símbolo de resistencia palestina, ganó el premio del jurado en el Festival de Venecia y el del Público en San Sebastián con la mayor nota media de su historia.